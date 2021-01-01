بث مباشر: شاهد مباراة الرجاء والإسماعيلي الإياب في كأس العرب 2020
الرجاء 3 × 0 الإسماعيلي
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يستقبل الرجاء على ملعب مراكش نظيره الإسماعيلي في قمة من قمم كرة القدم تُقام بينهما بطابع عربي في إياب الدور نصف النهائي من بطولة كأس العرب للأندية الأبطال..
الإسماعيلي يعاني على المستوى المحلي ويحاول أن يستغل الفرصة للفوز بالمباراة خاصة وأنّه تقدم في مباراة الذهاب بهدف نظيف في الإسماعيلية، بينما يحاول الرجاء تعويض خروجه المبكر من دوري أبطال أفريقيا لتحقيق إنجاز عربي.
وكان الاتحاد السعودي قد أقصى الشباب من نصف النهائي ليضرب موعدًا في المباراة النهائية وينتظر الفائز من قمة المغرب ومصر بين الرجاء والإسماعيلي.
تشكيل الرجاء:
التشكيل | 4-2-3-1
أنس الزنيتي
عبد الإله مدكور- سند الورفلي- مروان هدهودي- عبد الجليل جبيرة
عمر العرجون - زكرياء الوردي
محمد زريدة - محسن متولي - نوح السعداوي
سفيان رحيمي
🚨#TeamNews— Raja Club Athletic (@RCAofficiel) January 11, 2021
𝗢𝘂𝗿 #𝗦𝘁𝗮𝗿𝘁𝗶𝗻𝗴𝗫𝗜 𝗳𝗼𝗿 #RCAISC 🦅#CluboftheCentury🇲🇦 #DimaRaja pic.twitter.com/DGefyCTtyZ
تشكيل الإسماعيلي:
التشكيل | 4-2-3-1
محمد صبحي
محمد عمار - مروان الصحراوي - محمد بيومي - رضوان شريفي
محمود عبد العاطي "دونجا" - محمد عادل
شكري نجيب- عماد حمدي - فخر الدين بن يوسف
أحمد مدبولي
📝 | العيسوى يعلن عن تشكيل ( محاربي ) الدراويش للقاء اليوم#IsmailySC #الإسماعيلى_يقدر #شجع_الدراويش pic.twitter.com/uM7tXqZ5Xe— Ismaily SC (@Ismailyofficial) January 11, 2021
خروج خاطئ من حارس #الإسماعيلي محمد صبحي#الرجاء_الإسماعيلي#كأس_محمد_السادس_للأندية_الأبطال #أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/lYDaxP612F— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) January 11, 2021
تمريرة "كعب" سحرية من محسن متولي#الرجاء_الإسماعيلي#كأس_محمد_السادس_للأندية_الأبطال #أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/UowSK7a4NS— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) January 11, 2021
تهديد أول..— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) January 11, 2021
سفيان رحيمي يسدد وحارس #الإسماعيلي يتصدى#الرجاء_الإسماعيلي#كأس_محمد_السادس_للأندية_الأبطال #أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/1lRSh20Pyn
على طريقة #راموس مع #ميسي..— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) January 11, 2021
محسن متولي يطلب الكرة وعماد حمدي يرميها بعيداً#الرجاء_الإسماعيلي#كأس_محمد_السادس_للأندية_الأبطال #أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/6B7LBkqgT7
روح رياضية رائعة من زكرياء الوردي#الرجاء_الإسماعيلي#كأس_محمد_السادس_للأندية_الأبطال #أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/UjaftrVN3v— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) January 11, 2021
لاعبو #الرجاء في حوار مع الحكم بعد نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي#الرجاء_الإسماعيلي#كأس_محمد_السادس_للأندية_الأبطال #أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/4EoEIHu3IG— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) January 11, 2021
الشوط الثاني
تدخل قوي على سفيان رحيمي وبطاقة صفراء#الرجاء_الإسماعيلي#كأس_محمد_السادس_للأندية_الأبطال #أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/sUEK0dMcik— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) January 11, 2021
فرصة خطيرة للضيوف..
فرصة خطيرة لـ #الإسماعيلي..— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) January 11, 2021
حارس #الرجاء يتدخل ثم إنقاذ من المدافع#الرجاء_الإسماعيلي#كأس_محمد_السادس_للأندية_الأبطال #أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/Wn8ZWjlOZB
الإسماعيلي أخطر حتى الآن في الشوط الثاني
مرتدة سريعة لـ #الإسماعيلي ولكنها تضيع#الرجاء_الإسماعيلي#كأس_محمد_السادس_للأندية_الأبطال #أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/MhFMhDMFQS— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) January 11, 2021
الهدف الأول للرجاء
من ركلة جزاء..— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) January 11, 2021
محسن متولي لتقدم لـ #الرجاء بالهدف الأول#الرجاء_الإسماعيلي#كأس_محمد_السادس_للأندية_الأبطال #أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/MEbBUfqjpc
شاهد كيف تسبب بيومي لاعب #الإسماعيلي بركلة جزاء#الرجاء_الإسماعيلي#كأس_محمد_السادس_للأندية_الأبطال #أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/r85ShK4lnq— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) January 11, 2021
الهدف الثاني للرجاء
"نتيجة الفحص سلبية .. نتيجة المشاركة إيجابية"#مالانجو يرتقي ويضع الكرة برأسه في المرمى مسجلاً ثاني أهداف #الرجاء#الرجاء_الإسماعيلي#كأس_محمد_السادس_للأندية_الأبطال #أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/Le5FmUrpwP— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) January 11, 2021
#أنت_الحكم.. ركلة جزاء لـ #الرجاء أم لا؟ #الرجاء_الإسماعيلي#كأس_محمد_السادس_للأندية_الأبطال #أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/9Pl3WZn342— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) January 11, 2021
الهدف الثالث للرجاء
هل هو هدف الحسم؟#الرجاء يسجل ثالث الأهداف بقدم محمود بنحليب#الرجاء_الإسماعيلي#كأس_محمد_السادس_للأندية_الأبطال #أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/6TLawOgp4G— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) January 11, 2021
احتفالات رجاوية..#الرجاء_الإسماعيلي#كأس_محمد_السادس_للأندية_الأبطال #أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/fl2HxK6JXB— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) January 11, 2021