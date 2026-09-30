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مصعب صلاح
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بث مباشر .. شاهد مباراة البحرين واليمن في كأس الخليج العربي "خليجي 27"

كأس الخليج
البحرين ضد اليمن
القنوات الناقلة
اليمن
البحرين
اليمن
البحرين

شاهد بالفيديو البث المباشر لمباراة البحرين واليمن في كأس الخليج العربي "خليجي 27"

شاهد البث المباشر لمباراة البحرين واليمن في كأس الخليج العربي "خليجي 27" من المصدر

يحتضن استاد الأمير عبدالله الفيصل مواجهة المنتخب البحريني أمام نظيره اليمني، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 27".

وخرج البلدان من بطولة كأس الخليج لكن يبحثان عن أول انتصار في البطولة.

ما القنوات الناقلة لمباراة البحرين واليمن في كأس الخليج العربي "خليجي 27"؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة

المعلق

الكأس 2

سمير المعيرفي

قاسم الشمري

أبوظبي الرياضية 2

محمد الشامسي

فيصل الهندي

السعودية الرياضية 2

عائد العصيمي

MBC شاهد

عبدالعزيز السبر

الشارقة الرياضية 2

محمد الهنائي

عمان مباشر

محمد البلوشي

الكويت الرياضية 2

محمد العتيبي

منصة شاشا

محمد الريامي

تشكيل البحرين ضد اليمن في كأس الخليج العربي "خليجي 27"

التشكيل | 4-2-3-1

حارس المرمى

إبراهيم لطف الله

الدفاع

حمد الشمسان - أمين بنعدي - وليد الحيام - عبدالله الخلاصي

المحور

كميل الأسود - سيد ضياء سعيد

الوسط

علي مدن - محمد مرهون - مهدي الحميدان

الهجوم

مهدي عبد الجبار


تشكيل اليمن ضد البحرين في كأس الخليج العربي "خليجي 27"


التشكيل | 4-4-2

حارس المرمى

محمد أمان

الدفاع

حمزة الريمي - هارون الزبيدي - علي الدقين - رامي الوسماني

الوسط

عادل قاسم - نواف عبدالله - أسامة عنبر - عبدالواسع المطري

الهجوم

ناصر محمدوه - دماني ميلور

ترتيب البحرين واليمن في كأس الخليج العربي "خليجي 27"


المجموعة ب

#
لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
الإمارات العربية المتحدةالإمارات العربية المتحدةالإمارات
321081+77
ت
ف
ف
2
قطرقطرقطر
321041+37
ت
ف
ف
3
اليمناليمناليمن
310247-33
ف
خ
خ
4
البحرينالبحرينالبحرين
300329-70
خ
خ
خ
الجولة القادمة


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