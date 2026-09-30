بث مباشر .. شاهد مباراة البحرين واليمن في كأس الخليج العربي "خليجي 27"

يحتضن استاد الأمير عبدالله الفيصل مواجهة المنتخب البحريني أمام نظيره اليمني، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 27".

وخرج البلدان من بطولة كأس الخليج لكن يبحثان عن أول انتصار في البطولة.

ما القنوات الناقلة لمباراة البحرين واليمن في كأس الخليج العربي "خليجي 27"؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تشكيل البحرين ضد اليمن في كأس الخليج العربي "خليجي 27"

التشكيل | 4-2-3-1 حارس المرمى إبراهيم لطف الله الدفاع حمد الشمسان - أمين بنعدي - وليد الحيام - عبدالله الخلاصي المحور كميل الأسود - سيد ضياء سعيد الوسط علي مدن - محمد مرهون - مهدي الحميدان الهجوم مهدي عبد الجبار





تشكيل اليمن ضد البحرين في كأس الخليج العربي "خليجي 27"





التشكيل | 4-4-2 حارس المرمى محمد أمان الدفاع حمزة الريمي - هارون الزبيدي - علي الدقين - رامي الوسماني الوسط عادل قاسم - نواف عبدالله - أسامة عنبر - عبدالواسع المطري الهجوم ناصر محمدوه - دماني ميلور

ترتيب البحرين واليمن في كأس الخليج العربي "خليجي 27"





المجموعة ب المستوى # لعب ف ت خ له عليه +/- نقاط المستوى 1 الإمارات العربية المتحدة الإمارات 3 2 1 0 8 1 +7 7 ت ف ف 2 قطر قطر 3 2 1 0 4 1 +3 7 ت ف ف 3 اليمن اليمن 3 1 0 2 4 7 -3 3 ف خ خ 4 البحرين البحرين 3 0 0 3 2 9 -7 0 خ خ خ الجولة القادمة



