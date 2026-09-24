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مصعب صلاح
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بث مباشر .. شاهد مباراة الإمارات واليمن في كأس الخليج العربي "خليجي 27"

كأس الخليج
القنوات الناقلة
الإمارات العربية المتحدة ضد اليمن
الإمارات العربية المتحدة
اليمن
الإمارات العربية المتحدة
اليمن

شاهد بالفيديو البث المباشر لمباراة العراق وعمان في كأس الخليج العربي "خليجي 27"

شاهد البث المباشر لمباراة الإمارات واليمن في كأس الخليج العربي "خليجي 27" من المصدر

يحتضن ملعب الإنماء مواجهة الإمارات واليمن، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 27".

ويشارك المنتخب الإماراتي في المجموعة الثانية بالبطولة، إلى جانب منتخبات "قطر، اليمن، البحرين"، في منافسات يسعى خلالها كل فريق إلى حجز بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي.

وتنص لوائح البطولة على تأهل صاحبي المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي، حيث يلتقي متصدر المجموعة الأولى مع وصيف المجموعة الثانية، بينما يواجه متصدر المجموعة الثانية وصيف المجموعة الأولى.

ويتأهل الفائزان من مباراتي نصف النهائي إلى المباراة النهائية، التي تقام يوم 6 أكتوبر 2026، لتحديد بطل النسخة السابعة والعشرين من كأس الخليج العربي.

ما القنوات الناقلة لمباراة الإمارات واليمن في كأس الخليج العربي "خليجي 27"؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة

المعلق

الكأس 1

سمير المعيرفي

الكأس 2

سعود الحريري

أبوظبي الرياضية 1

عامر عبدالله

أبوظبي الرياضية 2

عبدالله السعدي

السعودية الرياضية 2

فهد العنزي

MBC Action

الشارقة الرياضية

موسى عيد

عمان الرياضية

حسن الهاشمي

منصة شاشا

علي الدراج

الكويت الرياضية

طارق الملا

تشكيل الإمارات ضد اليمن في كأس الخليج العربي "خليجي 27"


التشكيل | 4-2-3-1

حارس المرمى

خالد عيسى

الدفاع

روبين كانيدو - علاء الدين زهير - لوكاس بيمنتا - ماركوس ميلوني

المحور

مامادو كوليبالي – عصام فايز

الوسط

يوري سيزار - نيكولاس خيمينيز - لوان بيريرا

الهجوم

برونو دي أوليفيرا


تشكيل اليمن ضد الإمارات في كأس الخليج العربي "خليجي 27"

التشكيل | 4-2-3-1

حارس المرمى

محمد أمان

الدفاع

رامي الوسماني - هارون الزبيدي - نادر يحيى سهل - رضوان الحبيشي

المحور

أسامة عنبر - عمر منصور جولان

الوسط

عبد المجيد صبارة - عبدالواسع المطري - ناصر محمدوه - عمر الداحي

الهجوم

عصام الصبحي


ترتيب الإمارات واليمن في كأس الخليج العربي "خليجي 27"


المجموعة ب

#
لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
الإمارات العربية المتحدةالإمارات العربية المتحدةالإمارات
110030+33
ف
2
البحرينالبحرينالبحرين
00000000
3
قطرقطرقطر
00000000
4
اليمناليمناليمن
100103-30
خ
الجولة القادمة


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