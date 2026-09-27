شاهد البث المباشر لمباراة الإمارات والبحرين في كأس الخليج العربي "خليجي 27" من المصدر
يحتضن استاد الأمير عبدالله الفيصل مواجهة المنتخب البحريني أمام نظيره الإماراتي، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 27".
وبدأ المنتخب الإماراتي البطولة بفوز منطقي على اليمن بأربعة أهداف نظيفة، بينما هزم البحرينيون بشكل مخيب أمام قطر بهدفين نظيفين.
ما القنوات الناقلة لمباراة الإمارات والبحرين في كأس الخليج العربي "خليجي 27"؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟
القنوات الناقلة
المعلق
سمير المعيرفي
بكر علوان
فارس عوض
عبدالله السعدي
عبدالله الحربي
أحمد النفيسة
موسى عيد
أحمد الكعبي
طارق الملا
تشكيل الإمارات ضد البحرين في كأس الخليج العربي "خليجي 27"
التشكيل | 4-2-3-1
حارس المرمى
خالد عيسى
الدفاع
روبين كانيدو - علاء الدين زهير - لوكاس بيمنتا - ريتشارد أكونور
المحور
مامادو كوليبالي – عصام فايز
الوسط
يوري سيزار - نيكولاس خيمينيز - ماركوس ميلوني
الهجوم
عثمان كامارا
تشكيل البحرين ضد الإمارات في كأس الخليج العربي "خليجي 27"
التشكيل | 4-2-3-1
حارس المرمى
إبراهيم لطف الله
الدفاع
حمد الشمسان - أمين بنعدي - وليد الحيام - عبدالله الخلاصي
المحور
كميل الأسود - سيد ضياء سعيد
الوسط
علي مدن - محمد مرهون - مهدي الحميدان
الهجوم
مهدي عبد الجبار
ترتيب الإمارات والبحرين في كأس الخليج العربي "خليجي 27"
المجموعة ب
|#
|لعب
|ف
|ت
|خ
|له
|عليه
|+/-
|نقاط
|المستوى
|1
|2
|2
|0
|0
|7
|0
|+7
|6
ف
ف
|2
|2
|2
|0
|0
|3
|0
|+3
|6
ف
ف
|3
|2
|0
|0
|2
|0
|5
|-5
|0
خ
خ
|4
|2
|0
|0
|2
|0
|5
|-5
|0
خ
خ