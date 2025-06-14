بث مباشر: شاهد مباراة الأهلي وإنتر ميامي في افتتاح كأس العالم للأندية 2025 عبر DAZN

شاهد البث المباشر لافتتاح كأس العالم للأندية 2025 ومباراة الأهلي وإنتر ميامي من هنا
يستعد النادي الأهلي المصري لمواجهة هامة في افتتاح كأس العالم للأندية 2025 ضد إنتر ميامي الأمريكي على ملعب هارد روك.
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الأهلي يشارك للمرة العاشرة في كأس العالم للأندية في النسخة الجديدة، ووصل إليها بعد التتويج بدوري أبطال إفريقيا في 2021 و 2023 و 2024.
أما إنتر ميامي فيشارك للمرة الأولى في تاريخه وذلك كونه الفائز بدرع المشجعين عن موسم 2024 وممثلًا للبلد المضيف، الولايات المتحدة الأمريكية.
تشكيل الأهلي لمباراة إنتر ميامي في افتتاح كأس العالم للأندية 2025
قرر مدرب الأهلي خوسيه ريبيرو الاعتماد على العناصر الآتية:
|الخطة | 4-3-3
|حارس المرمى
|محمد الشناوي
|الدفاع
|محمد هاني - ياسر إبراهيم - أشرف داري - أحمد نبيل كوكا
|الوسط
|حمدي فتحي - مروان عطية - محمد علي بن رمضان
|الهجوم
|إمام عاشور - وسام أبو علي - محمود حسن تريزيجيه
تشكيل إنتر ميامي لمباراة الأهلي في افتتاح كأس العالم للأندية 2025
أما المدرب خافيير ماسكيرانو فسوف يعتمد على العناصر الآتية:
|الخطة | 4-4-2
|حارس المرمى
|أوسكار أوستاري
|الدفاع
|إيان فراي - توماس أفيليس - ماكسيميليانو فالكون - نوح ألين
|الوسط
|تاديو أليندي - فيديريكو ريدوندو - سيرجيو بوسكيتس - تيلاسكو سيجوفيا
|الهجوم
|لويس سواريز - ليونيل ميسي