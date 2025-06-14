بث مباشر: شاهد مباراة الأهلي وإنتر ميامي في افتتاح كأس العالم للأندية 2025 عبر DAZN

شاهد بالفيديو البث المباشر لمباراة الأهلي وإنتر ميامي في افتتاح كأس العالم للأندية 2025 عبر DAZN

يستعد النادي الأهلي المصري لمواجهة هامة في افتتاح كأس العالم للأندية 2025 ضد إنتر ميامي الأمريكي على ملعب هارد روك.

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الأهلي يشارك للمرة العاشرة في كأس العالم للأندية في النسخة الجديدة، ووصل إليها بعد التتويج بدوري أبطال إفريقيا في 2021 و 2023 و 2024.

أما إنتر ميامي فيشارك للمرة الأولى في تاريخه وذلك كونه الفائز بدرع المشجعين عن موسم 2024 وممثلًا للبلد المضيف، الولايات المتحدة الأمريكية.

تشكيل الأهلي لمباراة إنتر ميامي في افتتاح كأس العالم للأندية 2025

قرر مدرب الأهلي خوسيه ريبيرو الاعتماد على العناصر الآتية:

الخطة | 4-3-3 حارس المرمى محمد الشناوي الدفاع محمد هاني - ياسر إبراهيم - أشرف داري - أحمد نبيل كوكا الوسط حمدي فتحي - مروان عطية - محمد علي بن رمضان الهجوم إمام عاشور - وسام أبو علي - محمود حسن تريزيجيه

تشكيل إنتر ميامي لمباراة الأهلي في افتتاح كأس العالم للأندية 2025

أما المدرب خافيير ماسكيرانو فسوف يعتمد على العناصر الآتية: