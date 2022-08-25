بث مباشر: شاهد قرعة دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا 2022-2023

تابع البث المباشر لحظة بلحظة لقرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا في نسخة 2022-2023

سيعود كبار الفرق الأوروبية من جديد، للصراع على لقب دوري أبطال أوروبا، بعد فترة راحة في موسم سيكون مليئًا بالإثارة والحماس.

نجح ريال مدريد في العودة لحصد اللقب الموسم الماضي بعد التغلب على ليفربول في المباراة النهائية بهدف دون رد، ليستمر في صدارة الأكثر تتويجًا باللقب بواقع 14 مرة.

وتجرى قرعة دوري أبطال أوروبا 2022-23، يوم الخميس 25 أغسطس 2022.

ومن المنتظر أن تقام القرعة في مدينة إسطنبول التركية، وتقام في الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر، السابعة مساءً بتوقيت السعودية.

وبالإضافة إلى مراسم القرعة، يشهد الحفل توزيع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، جوائز أفضل لاعب ومدرب في الموسم المنصرم في أوروبا.

ما هي الفرق المشاركة في دوري أبطال أوروبا 2022-23؟

التصنيف الأول التصنيف الثاني التصنيف الثالث التصنيف الرابع ريال مدريد ليفربول بوروسيا دورتموند كلوب بروج آينتراخت فرانكفورت تشيلسي سالزبورج سيلتيك مانشستر سيتي برشلونة شاختار دونيتسك مارسيليا ميلان يوفنتوس إنتر مكابي بايرن ميونخ أتلتيكو مدريد نابولي فيكتوريا بلزن باريس سان جيرمان إشبيلية سبورتنج لشبونة بورتو لايبزيج باير ليفركوزن أياكس توتنهام بنفيكا

متى يبدأ دوري أبطال أوروبا 2022-23؟

تنطلق مرحلة المجموعات من دوري أبطال أوروبا 2021-22 بداية من يوم الثلاثاء 6 سبتمبر 2022.

على أن يتم ضغط جدول المباريات مقارنة بالمواسم الماضية وذلك لأجل إنهاء الجولات الست قبل انطلاق كأس العالم في قطر بنهاية نوفمبر المقبل.

سيكون هناك ست مباريات في مرحلة المجموعات، على أن تقام آخر مباريات دور المجموعات يوم الأربعاء 2 نوفمبر.

نتيجة قرعة دوري أبطال أوروبا 2023

المجموعة الأولى:

المجموعة الثانية:

المجموعة الثالثة:

المجموعة الرابعة:

المجموعة الخامسة:

المجموعة السادسة:

المجموعة السابعة:

المجموعة الثامنة:

المجموعة الأولى المجموعة الثانية المجموعة الثالثة المجموعة الرابعة

المجموعة الخامسة المجموعة السادسة المجموعة السابعة المجموعة الثامنة

من هم الفائزون بجوائز الأفضل في أوروبا 2023؟