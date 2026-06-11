بث مباشر: شاهد افتتاح كأس العالم 2026 ومباراة المكسيك وجنوب إفريقيا

شاهد بالفيديو البث المباشر لافتتاح كأس العالم 2026 ومباراة المكسيك وجنوب إفريقيا من هنا
الكل يترقب افتتاح كأس العالم 2026، كل المنتخبات باتت جاهزة الآن لإمتاع المشاهدين بكرة قدم رائعة.
وحينما يعلن الحكم البرازيلي ويلتون سيمبايو انطلاق أول صافرة، سيكون منتخبا المكسيك وجنوب إفريقيا جاهزين لبدء نسخة استثنائية من المونديال.
تشكيل المكسيك المتوقع لمواجهة جنوب إفريقيا في افتتاح كأس العالم 2026
قد يعتمد المدرب خافيير أجيري العناصر الآتية:
الخطة
4-2-3-1
حارس المرمى
راؤول رانخيل
الدفاع
خيسوس جاياردو - يوهان فاسكيز - سيزار مونتيس - إسرائيل رييس
الوسط
إريك ليرا - ألفارو فيدالجو - بريان جويتيريس
الهجوم
خوليان كينيونيس - راؤول خيمينيز - روبتو ألفارادو
تشكيل جنوب إفريقيا المتوقع لمواجهة المكسيك في افتتاح كأس العالم 2026
من المتوقع أن يدخل المباراة هوجو بروس بالتشكيل التالي:-
الخطة
4-2-3-1
حارس المرمى
رونين
الدفاع
أوبري موديبا - مبكيزيلي مبوكازي - إيمي أوكون - خوليسو موداو
المحور
سبهيبيلو سيثولي - تيبوهو موكوينا
الوسط
ريليبوهيلي موفوكينج - أوزوين أبوليس - تشيبانج موريمي
الهجوم
لايل فوستر