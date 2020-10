ريال مدريد وبرشلونة: مباشر لحظة بلحظة

اضغط هنا للدخول إلى مركز المباراة

برشلونة 1 × 1 ريال مدريد

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

29' الحكم يرفع البطاقة الصفراء في وجه لونجليه بعد تدخل قوي منه في الوسط على فالفيردي..

29' الحكم يوقف اللعب ويعود لتقنية الفيديو، ثم يؤكد على أن الكرة ليست ركلة جزاء.

28' أووووووووووووووووووووو .. ميسي يراوغ كاسيميرو ويدخل منطقة الجزاء، فينطلق خلفه البرازيلي ويتدخل عليه بقوة، والحكم يقول لا شيء.

25' أمامية راااااااااااااائعة لبرشلونة ينطلق لها ميسي خلف الدفاع في اليمين، لكن كورتوا يخرج من مرماه ويشتت الكرة.

25' نيتوووووووووووو يرد على كورتوا ويمنع هدف لبنزيما الذي وصلت له الكرة في يمين المنطقة بعد عرضية من اليسار أرسلها كروس، قابلها الفرنسي بتسديدة أرضية اعترضها نيتو.

24' فاتي انطلق بالكرة في اليسار في مرتدة سريعة ثم عكس الكرة لميسي الذي راوغ راموس في يمين منطقة الجزاء، ثم أرسل تسديدة أرضية من حرم الحارس، طار لها كورتوا وأبعد الكرة من على يساره.

24' كورتواااااااااااااا يتألق ويحرم ميسي من هدف محقق.

23' كروس ينفذ الركنية بعرضية يقابلها راموس برأسية يمسكها نيتو.

23' خطييييييييييييرة لريال مدريد بعرضية من الركنية عن طريق كروس، يقابلها فاران برأسية تصطدم بالدفاع الذي يبعدها لركنية ثانية.

22' بنزيما يتوغل بالكرة في يسار منطقة الجزاء ثم يرسل عرضية يبعدها بيكيه

19' كاسيميرو تدخل على ميسي في الكرة الماضية، لكن الحكم لم يوقف اللعب وترك إتاحة الفرصة، ثم اتجه إليه مع توقف اللعب ومنحه البطاقة الصفراء.

19' ميسييييييييييي يتقدم بالكرة ثم يرسل تسديدة قوية من أمام منطقة الجزاء يعترضها كورتوا.

19' ثنااااااااااائية بين فاتي وميسي الذي يتدخل عليه ناتشو فيسقط على يسار قوس منطقة الجزاء، لكن الحكم يقول لا شيء.

15' كوتينيو يتقدم بالكرة في اليسار ثم يرسل تسديدة تصل سهلة ليد الحارس كورتوا.

14' ألبا يتقدم بكرة في اليسار ثم يرسل عرضية ارضية يبعدها الدفاع.

12' برشلونة يفرض السيطرة الآن، وريال مدريد متراجع.

GOAL! Ansu Fati equalises for ! #ElClasico pic.twitter.com/3A1AmkhLPA

9' ميسي أرسل كرة أمامية وصلت لألبا المنطلق في اليسار، فأرسل عرضية أرضية قابلها فاتي بتسديدة عبرت لشباك كورتوا.

9' التعاااااااااااااااااادل لبرشلونة عن طريق فاتي.

7' فينيسيوس أرسل عرضية من اليسار وتحرك إلى منطقة الجزاء، فقابل بنزيما الكرة بتمريرة للبرازيلي الذي روضها وأرسل تسديدة خرجت عالية.

7' يا ربااااااااااااااااه .. فينيسيوس يضيع على ريال مدريد مضاعفة النتيجة.

GOAL! @fedeevalverde puts @realmadriden in front at the Camp Nou! (5')#ElClasico pic.twitter.com/ksI9zcGhxZ