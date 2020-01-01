ريال مدريد وبرشلونة: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث كلاسيكو برشلونة وريال مدريد في الجولة السابعة من الدوري الإسباني 2020-2021، والذي يستضيفه ملعب كامب نو

اضغط هنا للدخول إلى مركز المباراة

برشلونة 1 × 1 ريال مدريد

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

المزيد من الفرق

29' الحكم يرفع البطاقة الصفراء في وجه لونجليه بعد تدخل قوي منه في الوسط على فالفيردي..

29' الحكم يوقف اللعب ويعود لتقنية الفيديو، ثم يؤكد على أن الكرة ليست ركلة جزاء.

28' أووووووووووووووووووووو .. ميسي يراوغ كاسيميرو ويدخل منطقة الجزاء، فينطلق خلفه البرازيلي ويتدخل عليه بقوة، والحكم يقول لا شيء.

25' أمامية راااااااااااااائعة لبرشلونة ينطلق لها ميسي خلف الدفاع في اليمين، لكن كورتوا يخرج من مرماه ويشتت الكرة.

25' نيتوووووووووووو يرد على كورتوا ويمنع هدف لبنزيما الذي وصلت له الكرة في يمين المنطقة بعد عرضية من اليسار أرسلها كروس، قابلها الفرنسي بتسديدة أرضية اعترضها نيتو.

24' فاتي انطلق بالكرة في اليسار في مرتدة سريعة ثم عكس الكرة لميسي الذي راوغ راموس في يمين منطقة الجزاء، ثم أرسل تسديدة أرضية من حرم الحارس، طار لها كورتوا وأبعد الكرة من على يساره.

24' كورتواااااااااااااا يتألق ويحرم ميسي من هدف محقق.

23' كروس ينفذ الركنية بعرضية يقابلها راموس برأسية يمسكها نيتو.

23' خطييييييييييييرة لريال مدريد بعرضية من الركنية عن طريق كروس، يقابلها فاران برأسية تصطدم بالدفاع الذي يبعدها لركنية ثانية.

22' بنزيما يتوغل بالكرة في يسار منطقة الجزاء ثم يرسل عرضية يبعدها بيكيه

19' كاسيميرو تدخل على ميسي في الكرة الماضية، لكن الحكم لم يوقف اللعب وترك إتاحة الفرصة، ثم اتجه إليه مع توقف اللعب ومنحه البطاقة الصفراء.

19' ميسييييييييييي يتقدم بالكرة ثم يرسل تسديدة قوية من أمام منطقة الجزاء يعترضها كورتوا.

19' ثنااااااااااائية بين فاتي وميسي الذي يتدخل عليه ناتشو فيسقط على يسار قوس منطقة الجزاء، لكن الحكم يقول لا شيء.

15' كوتينيو يتقدم بالكرة في اليسار ثم يرسل تسديدة تصل سهلة ليد الحارس كورتوا.

14' ألبا يتقدم بكرة في اليسار ثم يرسل عرضية ارضية يبعدها الدفاع.

12' برشلونة يفرض السيطرة الآن، وريال مدريد متراجع.

9' ميسي أرسل كرة أمامية وصلت لألبا المنطلق في اليسار، فأرسل عرضية أرضية قابلها فاتي بتسديدة عبرت لشباك كورتوا.

9' التعاااااااااااااااااادل لبرشلونة عن طريق فاتي.

7' فينيسيوس أرسل عرضية من اليسار وتحرك إلى منطقة الجزاء، فقابل بنزيما الكرة بتمريرة للبرازيلي الذي روضها وأرسل تسديدة خرجت عالية.

7' يا ربااااااااااااااااه .. فينيسيوس يضيع على ريال مدريد مضاعفة النتيجة.

5' بنزيما تقدم بالكرة في اليمين ثم أرسل بينية لفالفيردي الذي انفرد بنيتو في يمين منطقة الجزاء، فأرسل تسديدة قوية سكنت الشباك.

5' جووووووووووووووووووول أول لريال مدريد عن طريق فالفيردي.

4' كرة أمامية راااااائعة من بوسكيتس تبحث عن فاتي المنطلق خلف الدفاع، لكن الكرة أقوى من اللازم.

4' بداية قوية للفريقين، وكل فريق يسعى للسيطرة المبكرة على الكلاسيكو..

1' تنطلق الآن صافرة بداية الشوط الأول والمباراة..

اربطوا الأحزمة .. لقطات ويبدأ الكلاسيكو .. اللاعبون متجهون الآن إلى أرضية الملعب.

صمام الأمان 🧱



عودة سيرجيو راموس 😍pic.twitter.com/i1CiA5x1Dt — جول العربي - Goal (@GoalAR) October 24, 2020

تشكيل ريال مدريد ضد برشلونة

يبدأ المدرب زين الدين زييدان بالتشكيل التالي...

التشكيل | 4-3-3

تيبوكورتوا

فيرلاند ميندي - سيرخيو راموس - رافائيل فاران - ناتشو

توني كروس - كاسيميرو - فيديريكو فالفيردي

فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما - ماركو أسينسيو

البدلاء: إدير ميليتاو - أندريه لونين - لويس لوبيز - لوكا يوفيتش - لوكا مودريتش - رودريجو - لوكاس فاسكيز - مارسيلو.

🚨 EL CLASICO TEAM NEWS 🚨



Pedri and Dest start for Barcelona 😯



Ramos returns to 's defence 💪 #ElClasico #FCBRMA pic.twitter.com/a2oFMw9TF0 — Goal (@goal) October 24, 2020

تشكيل برشلونة ضد ريال مدريد

يبدأ المدرب رونالد كومان بالتشكيل التالي...

التشكيل | 4-2-3-1

نيتو

جوردي ألبا - كليمون لونجليه - جيرارد بيكيه - سيرجينيو ديست

فرينكي دي يونج - سيرجيو بوسكيتس

أنسو فاتي - فيليبي كوتينيو - بيدري

ليونيل ميسي

البدلاء: مارتين برايثوايت - ريكي بوتش - جونيور فيربو - كارليس ألينيا - سيرجي روبيرتو - أنطوان جريزمان - أرناو تيناس - ميراليم بيانيتش - ترينكاو - عثمان ديمبيلي - رونالد أراوخو - إنياكي بينيا.

وقبل الكلاسيكو، يحتل برشلونة المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 7 نقاط من 4 مباريات، أما ريال مدريد فيحتل المركز الثالث برصيد 10 نقاط جمعهم من 5 مباريات.

أما الريال فرغم فوزه باللقب الموسم الماضي لا تبدو ملامح الفريق واضحة، وقد خسر في آخر مبارياته في الدوري من نادي قادش الصاعد حديثًا.

خسر برشلونة الدوري الإسباني في الأسابيع الأخيرة من الموسم الماضي، ويعاني البيت الكتالوني من اضطراباتٍ عديدة بدأت مع خروج الفريق من دوري أبطال أوروبا بخسارة ثقيلة من بايرن ميونخ بنتيجة 8-2، وحتى بعد تغيير المدرب ووصول رونالد كومان يبدو أن الأمور لم تتحسن كثيرًا.

يعيش الفريقان فترة صعبة بالتأكيد، وبعد رحيل كريستيانو رونالدو من ريال مدريد افتقد الكلاسيكو لمواجهة مباشرة بين اللاعبين الأفضل في العالم رونالدو وميسي، لكن بالتأكيد لايزال هو اللقاء الأكثر انتظارًا في العالم.

تعتبر مباراة كلاسيكو الأرض هي الأكثر متابعة من محبي كرة القدم في جميع أنحاء العالم، حتى ولو ولم يكونوا من مشجعي أحد الفريقين، ومع انطلاق صافرة حكم المباراة ينقسم متابعو الساحرة المستديرة إلى نصفين، أحدهما للريال والآخر للبلاوجرانا.

أعزائي المتابعين أهلًا بكم وسهلًا في البث الكتابي المقدم من موقع جول لكلاسيكو برشلونة وريال مدريد المقام على ملعب كامب نو، وذلك في إطار الجولة السابعة من الدوري الإسباني 2020-21.