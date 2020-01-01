الأهلي والوداد: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر لحظة بلحظة لمباراة الأهلي ضد الوداد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2020، والمقامة في مركب محمد الخامس بالدار البيضاء.

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الوداد 0 × 0 الأهلي

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كان من المقرر أن تقام المباراة مطلع مايو الماضي، لكن بعد تفشي فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم والقارة الإفريقية، توقفت البطولة ولم تعد إلا بمباراة الأهلي والوداد في ذهاب نصف النهائي.

تأهل الأهلي كوصيف المجموعة الثانية خلف الترجي بعد أن جمع 11 نقطة، ثم ثأر من صنداونز في ربع النهائي وفاز معه ذهابًا بهدفين نظيفين، وتعادل معه إياباً بهدفٍ لمثله.

استهل النادي الأهلي مشواره في دوري أبطال أفريقيا بسحق فريق إطلع برة من جنوب السودان بثلاثة عشر هدفًا نظيفًا على مباراتي الذهاب والإياب في الدور التمهيدي، ثم تخطى كانو سبورت في الدور الأول بستة أهدافٍ نظيفة على مباراتي الذهاب والإياب أيضًا.

أقصى الوداد نادي نواديبو من الدور الأول بمجموع نتائج 6-1، ثم تأهل عن المجموعة الثالثة خلف ماميلودي صنداونز بعد أن جمع 9 نقاط، وذلك قبل أن يتخطى الترجي في ربع النهائي بمجموع نتائج 2-1.

أعزائي المتابعين أهلًا بكم وسهلًا في البث الكتابي المقدم من موقع جول لمباراة الأهلي والوداد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2020، والتي تقام في مركب محمد الخامس بالدار البيضاء