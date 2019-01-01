بثلاثية.. الأهلي يفوز على النجوم ويتأهل لدور الـ16 في كأس الملك

أهلي جدة يواصل التألق

حقق الأهلي فوزًا سهلًا على نظيره النجوم، بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

الأهلي تعافى بشكل كبير مع المدير الفني الجديد السويسري كريستيان جروس، والنتائج في تحسن مستمر رغم بعض الغيابات على رأسهم عمر السومة.

الراقي تأهل إلى دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد هذا الفوز وأخذ خطوة جديدة نحو لقب قريب للغاية.

بدأ الأهلي المباراة سريعًا بهدف في الدقيقة الثالثة من عمر اللقاء، وانتهى الشوط الأول بتقدم الراقي بهدف اللاعب الجزائري.

وفي الشوط الثاني عاد الجزائري بلايلي ليحرز الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 60، ليبتعد بالنتيجة مرة أخرى عن المنافس "النجوم".

قلص ماجد محمد العماري النتيجة لصالح النجوم بهدف أول في الدقيقة 83 عن طريق ركلة جزاء ليثير قلق جماهير الراقي.

وفي الدقيقة 85 من عمر اللقاء أحرز عبدالرحمن غريب الهدف الثالث للأهلي وحسم تأهل فريقه إلى دور الـ16 من كأس الملك.