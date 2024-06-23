بتواجده أساسيًا أمام سويسرا .. مانويل نوير يُحطم رقم بوفون التاريخي في اليورو

حارس مرمى ألمانيا يصنع التاريخ

يخوض منتخب ألمانيا حاليًا مباراته الأخيرة في دور المجموعات من يورو 2024، حيث يُواجه سويسرا بعدما ضمن التأهل رسميًا لدور الـ16، اللقاء ربما يكون هامشيًا للمانشافت لكنه سيبقى خالدًا في ذهن حارس مرماهم مانويل نوير.

نوير يلعب أساسيًا مع المنتخب الألماني في مواجهة سويسرا، وقد صنع بذلك التاريخ بأن وصل للمباراة الـ18 مع منتخب بلاده في بطولات الأمم الأوروبية، ليتخطى بذلك رقم الأسطوري جانلويجي بوفون، حارس مرمى إيطاليا، بـ17 مباراة، ويُصبح الحارس الأكثر ظهورًا في تاريخ البطولة القارية.

حارس مرمى بايرن ميونخ بدأ مسيرته الدولية بمواجهة الإمارات وديًا في الثاني من يونيو 2009، وقد خاض مع ألمانيا حتى لقاء اليوم 121 مباراة.

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بداية صاحب الـ38 عامًا مع بطولات الأمم الأوروبية كانت خلال بطولة يورو 2012 التي أقيمت في بولندا وأوكرانيا، وقد لعب مباريات ألمانيا الخمسة في البطولة، ومن ثم شارك في نسخ 2016 و2018 و2020 ويخوض الآن غمار نسخة 2024.

نوير يأمل أن ينجح أخيرًا في الفوز بلقب اليورو خاصة أن البطولة تُنظم على الأراضي الألمانية، إذ كان أفضل إنجاز له الوصول إلى نصف النهائي عامي 2012، حين خسر أمام إيطاليا، و2016، حين خسر أمام فرنسا.