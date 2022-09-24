بتصرف غريب .. نيمار يرد على علاقته مع مبابي!

عاد الحديث من جديد حول العلاقة بين نجمي باريس سان جيرمان كيليان مبابي ونيمار، وذلك بعد أن وجه صحفي سؤالاً للبرازيلي عن زميله الفرنسي عقب اللقاء الودي للسامبا ضد غانا.
البرازيل بمشاركة نيمار فازت بثلاثية نظيفة مساء الجمعة على غانا ضمن استعدادات البلدين لمونديال قطر 2022.
ماذا حدث؟
وعقب المباراة في المنطقة الإعلامية، توجه أحد الإعلاميين بسؤال لنيمار بخصوص مبابي والعلاقة بين اللاعبين، ليقوم نجم البرازيل بالرد بتصرف غريب.
وعند سماع السؤال، سأل نيمار الصحفي: "كيليان؟ بفف"، ثم قام بالمغادرة دون الإجابة بحسم على السؤال المطروح من "أوجورا باباتوندي".
Here’s Neymar when asked about Kylian Mbappé after Brazil game tonight. 🇧🇷🇫🇷 #PSG— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 23, 2022
Here @ojbsports question and Ney’s answer ⤵️🎥pic.twitter.com/Zo1s55dBWx
هل هناك أزمة بين مبابي ونيمار؟
وأكد كريستوف جالتييه، مدرب بي إس جي، في أكثر من مناسبة خلال الأسابيع الماضية عدم وجود أزمة بين نجمي الفريق على الإطلاق.
وتعود بداية الأزمة إلى مباراة مونبلييه في بداية الموسم عندم أضاع مبابي ركلة جزاء واُحتسبت أخرى لباريس قرر نيمار أن يسددها بعد حديث مع زميله الذي بدا عليه عدم الرضا.
اختيارات المحررين
- طريد آرسنال ومارادونا الجديد وزجاجة كاتشب .. لاعبون مفاجأة الموسم في أوروبا
- راحة من فريقك الخاسر ومراجعة الفانتازي .. أين ستذهب خلال التوقف الدولي؟
- سحر البرازيل ودقة الألمان .. قمصان كأس العالم 2022
- جول إنسايدر | البلطان .. خسر نصف مليار وثروته خيالية
- لاعب كرة يد يحلم بليدز وفاشل في الراب .. حكايات هالاند