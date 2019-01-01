بتسجيله في المباراة الرابعة تواليًا.. راشفورد يمسي أصغر لاعب يحقق هذا الرقم في تاريخ مانشستر يونايتد

ماركوس راشفورد يواصل التألق وتحطيم الأرقام القياسية

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

واصل النجم الشاب ماركوس راشفورد تألقه مع مانشستر يونايتد، حيث نجح في تسجيل هدف التقدم الثاني لمانشستر يونايتد في شباك برايتون بطريقة رائعة. اختيارات المحررين أمم إفريقيا 2019 - الصدمة الكهربائية الأخيرة لإحياء الكرة المصرية

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وانتهى شوط المباراة الأول بين مانشستر يونايتد وضيفه برايتون بتقدم الشياطين الحمر بهدفين للا شيء سجلهما بول بوجبا وماركوس راشفورد.

وبهدف راشفورد أصبح النجم الإنجليزي الشاب أصغر لاعب في تاريخ مانشستر يونايتد يسجل في أربعة مباريات متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحقق راشفورد هذا الرقم بعمر 21 عامًا و 80 يومًا فقط، ليواصل تقديمه لمستويات رائعة في الفترة الأخيرة ومواصلًا تحطيم الأرقام القياسية كذلك.

وكان ماركوس راشفورد قد ظهر بوجه شاحب مع المدرب جوزيه مورينيو في بداية الموسم، قبل أن تنفجر طاقاته في المباريات الأخيرة مع سولشار.

يذكر أن مانشستر يونايتد يلعب مباراته السابعة مع المدرب أولي جونار سولشار، وها هو في طريقه نحو الانتصار السابع تواليًا وتحقيق العلامة الكاملة.