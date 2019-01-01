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الدوري الإنجليزي الممتاز

بتسجيله في المباراة الرابعة تواليًا.. راشفورد يمسي أصغر لاعب يحقق هذا الرقم في تاريخ مانشستر يونايتد

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Getty Images
ماركوس راشفورد يواصل التألق وتحطيم الأرقام القياسية

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

واصل النجم الشاب ماركوس راشفورد تألقه مع مانشستر يونايتد، حيث نجح في تسجيل هدف التقدم الثاني لمانشستر يونايتد في شباك برايتون بطريقة رائعة.

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وانتهى شوط المباراة الأول بين مانشستر يونايتد وضيفه برايتون بتقدم الشياطين الحمر بهدفين للا شيء سجلهما بول بوجبا وماركوس راشفورد.

وبهدف راشفورد أصبح النجم الإنجليزي الشاب أصغر لاعب في تاريخ مانشستر يونايتد يسجل في أربعة مباريات متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحقق راشفورد هذا الرقم بعمر 21 عامًا و 80 يومًا فقط، ليواصل تقديمه لمستويات رائعة في الفترة الأخيرة ومواصلًا تحطيم الأرقام القياسية كذلك.

وكان ماركوس راشفورد قد ظهر بوجه شاحب مع المدرب جوزيه مورينيو في بداية الموسم، قبل أن تنفجر طاقاته في المباريات الأخيرة مع سولشار.

يذكر أن مانشستر يونايتد يلعب مباراته السابعة مع المدرب أولي جونار سولشار، وها هو في طريقه نحو الانتصار السابع تواليًا وتحقيق العلامة الكاملة.

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