بترشيح من تركي آل الشيخ .. 3 مدربين جاهزون للعمل بالدوري السعودي

إسبانيان وبرتغالي وحيد

عاد تركي آل الشيخ؛ وزير الترفيه السعودي الحالي ووزير الرياضة السابق، للمشهد الرياضي في المملكة، ليرشح عدد من المدربين للفرق، في ظل حاجة أكثر من نادٍ لمدرب جديد بالموسم المقبل 2021-22.

حتى الآن، استقر الهلال على قيادة المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم له بالموسم المقبل، خلفًا لمواطنه جوزيه مورايس، ولمدة موسم واحد فقط.

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فيما تعاقد الشباب مع شاموسكا؛ المدير الفني السابق للفيصلي، في محاولة للمنافسة الموسم المقبل على اللقب وحصده، بعدما ضاع من بين أيدي الليوث في الجولة قبل الأخيرة.

بينما أعلن الاتحاد تجديد عقد البرازيلي فابيو كاريلي لمدة موسم آخر، بعدما نجح في قيادة الفريق بالموسم المنقضي للتأهل للنسخة المقبلة من دوري أبطال آسيا، ووصل لنهائي البطولة العربية.

ونشر آل الشيخ، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورًا للثلاثي الإسباني دييجو مارتينيز، البرتغالي لويس كاسترو، والإسباني باشيتا.

وعلق الوزير السعودي: "نصيحة محب للفرق السعودية الي تبحث عن مدربين ... تابعو هالثلاثة ... مدربين ممتعين".

نصيحة محب للفرق السعودية الي تبحث عن مدربين ... تابعو هالثلاثة ... مدربين ممتعين 👍❤️🇸🇦 pic.twitter.com/2IoAz1aCBd — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) June 2, 2021

مارتينيز – صاحب الـ40 عامًا – قاد من قبل أشبيلية وأوساسونا وأخيرًا غرناطة الإسبانيين، وحاليًا مدرب حر، إذ ينتهي عقده مع الأخير بنهاية الشهر الجاري.

خلال 146 مباراة مع غرناطة، فاز مارتينيز في 69 مباراة، وتعادل في 30، وخسر 47 لقاء.

أما كاسترو – صاحب الـ59 عامًا – فكانت آخر تجاربه مع شاختار الأوكراني، ورحل عنه بنهاية مايو الماضي، بعدما قضى معه عامين، حقق خلالها لقب الدوري.

وأخيرًا باشيتا – صاحب الـ53 عامًا – ينتهي عقده مع هويسكا الإسباني بنهاية الشهر الجاري، بعدما كان قد تولى المسؤولية الفنية له في يناير الماضي، وخلال هذه الفترة حقق الفوز في 6 مباريات، وتعادل في 4، وخسر 10 لقاءات أخرى.