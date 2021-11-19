بترشيح ديكو.. برشلونة يفكر في مهاجم "رخيص" متألق بالشتاء!

انضم مهاجم بازل السويسري، أرتور كابرال، إلى قائمة اهتمامات برشلونة لدعم خط الهجوم في يناير المقبل، وذلك بناء على ترشيح من أسطورة النادي الكتالوني ومستشار الرئيس جوان لابورتا الحالي، ديكو.

ويبحث برشلونة عن مهاجم صريح في الميركاتو الشتوي في ظل ابتعاد سيرخيو أجويرو الطويل، وتواضع مستويات الثنائي لوك دي يونج والمُصاب مارتين برايثوايت.

وارتبط اسم برشلونة بالعديد من المهاجمين في الآونة الأخيرة مثل داني أولمو ورحيم ستيرلينج وفيران توريس وغيرهم، غير أن الأزمة المادية في كامب نو تحول دون ضم أولئك النجوم خاصةً وأن أنديتهم تريد البيع النهائي وترفض فكرة الإعارة.

لماذا يهتم برشلونة بأرتور كابرال؟

صحيفة "موندو ديبورتيفو" ذكرت أن ديكو رشح أرتور كابرال بعد التوهج الكبير في مسيرته مع بازل، لا سيما وأنه لن يكلف خزائن البرسا الكثير.

وانضم كابرال إلى بازل من بالميراس البرازيلي نظير 6 مليون دولار فقط، ومع تألقه هذا الموسم، لن يمانع بازل بيعه بسعر لن يكون بالضخم بكل الأحوال.

الصيغة التي يفكر برشلونة بإجراء هذه الصفقة بها هي إعارة حتى نهاية الموسم مع وجود بند شراء إلزامي في الصيف المقبل يُقال أنه سيكون بقيمة 8 ملايين يورو فقط.

هل يضم برشلونة أرتور كابرال؟

الأمانة الفنية لبرشلونة أعدت تقارير عن كابرال البالغ من العمر 23 عامًا في الفترة الماضية بعدما تابعت نموه عن كثب، وانضم لها تأكيد ديكو الذي يعمل على متابعة اللاعبين البرازيليين والبرتغاليين، حول ما لدى اللاعب من إمكانات فذّة.

لكن في الوقت نفسه لم يتم اتخاذ القرار النهائي بشأن التوقيع مع كابرال أو لا، حيث لم يُبد المدرب تشافي هيرنانديز قراره في هذا الصدد حتى الآن.

ويفترض أن يتم عرض كافة التفاصيل على تشافي الذي وبموجب الصلاحيات التي حصل عليها من لابورتا، لديه الكلمة الأولى والأخيرة في ضم أي لاعب بالفترة المقبلة.

من هو أرتور كابرال؟

تقدم كابرال عبر الفئات السنية المختلفة لفريق بالميراس حتى انتقل إلى بازل على سبيل الإعارة في صيف 2019، ثم قام النادي السويسري بشرائه في صيف 2020 نظير 6 مليون دولار.

رفقة بازل، تألق الشاب البرازيلي كثيرًا، ففي 91 مباراة بقميص النادي السويسري بمختلف البطولات سجل 61 هدفًا وصنع 17 آخرين.

هذا الموسم، لعب كابرال 24 مباراة سجل خلالهم 23 هدفًا، وهو ما يؤكد القدرات الاستثنائية للغاية للاعب الذي لم يمثل البرازيل دوليًا ولعب مرة واحدة فقط مع المنتخب الأولمبي.

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