كأس العالم للسيدات
الانتقالات

باييه يرفض ليون ويتمسك بالبقاء مع مانشستر يونايتد

التعليقات()
(C)Getty Images
رغم محاولات النادي الإنجليزي للتعاقد مع مدافع جديد
بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

يميل المدافع الإيفواري إيريك باييه، للبقاء مع مانشستر يونايتد وعدم الرحيل عن صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

باييه قضى معظم الموسم الماضي على دكة بدلاء يونايتد، وعانى العديد من الإصابات التي حرمته من المشاركة كأساسي.

اللاعب الإيفواري يبدو خارج حسابات أولي سولشار مدرب الشياطين الحمر، وسط رغبة من النرويجي لضم مدافع جديد.

صحيفة "ليكيب" الفرنسية أكدت اهتمام ليون بالحصول على خدمات باييه، مع استعداد النادي الفرنسي لتقديم عرض رسمي لضمه.

اختيارات المحررين

أمم أفريقيا - نجوم العرب يسيطرون على تشكيل دور المجموعات

إيقاف مارسيلو في البرازيل وحرمانه من القيادة

وأوضحت أن ذلك يأتي على عكس رغبات باييه، حيث يفضل البقاء مع يونايتد والقتال على مركزه الموسم القادم.

يذكر أن باييه ظهر في 74 مباراة فقط على مدار 3 سنوات قضاها مع مانشستر يونايتد منذ قدومه من فياريال.

إغلاق