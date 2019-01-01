بايلي مدافع مانشستر يونايتد يروي قصة بيعه للسجائر في أبيدجان

إريك بايلي نجم دفاع مانشستر يونايتد يروي كيف تحول من بائع سجائر في كوت ديفوار لمدافع في صفوف الشياطين الحمر.

أعرب النجم الكوت ديفواري إريك بايلي مدافع فريق مانشستر يونايتد عن سعادته لما وصل له حتى الآن في مسيرته الكروية.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب وكشف خلالها تفاصيل جديدة حول فترة طفولته ومعاناته من الفقر في بلاده قبل الانضمام لإسبانيول.

وقال بايلي: "انضممت لصفوف إسبانيول في عام ٢٠١١ وبعد ثلاث سنوات لعبت للمرة الأولى على الإطلاق لصالح الفريق الأول لديهم".

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وأضاف: "بعد ذلك ذهب لفياريال وأمضيت ١٨ شهرًا في صفوفهم وفجأة دون مقدمات أصبحت لاعبًا في صفوف مانشستر يونايتد".

وأكمل: "خلال خمس سنوات فقط كل شيء تغير، كنت أبيع السجائر في شوارع أبيدجان والآن أنا لاعب في صفوف أكبر نادي بالعالم".

وأنهى تصريحاته: "كل شيء انقلب رأسًا على عقب الآن الجميع يراني كنجم ومشهور ولدي حوالي اثنين مليون متابع على انستجرام كما أنني معروف في بلادي".

جدير بالذكر أن بايلي عانى من إصابة كبيرة في الركبة بنهاية الموسم الماضي وخضع لعملية جراحية أبعدته عن الملاعب في الأشهر الماضية.