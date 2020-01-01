بايلي: سولشاير ليس مدربي فقط إنما عمي أيضًا

إريك بايلي نجم مانشستر يونايتد يكشف عن طبيعة العلاقة بين نجوم الشياطين الحمر والمدير الفني أولي جونار سولشاير.

أشاد النجم الإيفواري إريك بايلي نجم دفاع فريق مانشستر يونايتد بالمدرب النرويجي أولي جونار سولشاير المدير الفني للشياطين الحمر.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها بايلي ونقلتها صحيفة "مانشستر إيفنينج نيوز"، وأكد خلالها أن العلاقة بين سولشاير وعناصر الفريق تساعد الشياطين الحمر كثيرًا.

وقال بايلي: "من الهام بالنسبة لنا أننا نلعب تحت قيادة شخص كان لاعبًا من قبل وهنا في صفوف مانشستر يونايتد ليس في أي مكان".

المزيد من الفرق

وأضاف: "كل ذلك يساعده بشكل واضح على فهم الفريق جيدًا، وإدراك كل موقف نمر به وكل الأمور التي تحدث هنا طوال الوقت".

روني يكشف عن سر جديد في حياة كريستيانو رونالدو

وأكمل: "كرة القدم لا تُلعب في الملاعب فقط، هناك العديد من التفاصيل حول تلك الرياض لا يراها الجميع لكن سولشاير يفهم ذلك جيدًا وهو ما يساعد الفريق".

وأردف: "هو بمثابة عمي أستطيع قول ذلك، وجود شخص مثله في النادي يمنح الفريق قوة أكبر، هذه هي الحقيقة فهو دائم التحدث مع الجميع ويتواصل بشكل جيد ويمنحك الثقة".

وأنهى تصريحاته: "كل تلك الأمور هامة لنا بشكل خاص لأن الفريق به العديد من العناصر الشابة، تلك العوامل تمنحهم قوة أكبر".

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد يحتل في الوقت الحالي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 45 نقطة.