باير ليفركوزن، جميع المعلومات حول البث في لمحة سريعة: من يبث مباريات B04 مباشرةً على التلفزيون وعبر البث المباشر؟

يواجه باير ليفركوزن تحديات كبيرة هذا الموسم على الصعيدين المحلي والدولي. ولكن لكي تتمكنوا من متابعة مباريات باير مباشرة في جميع المسابقات، ستحتاجون إلى عدة اشتراكات من مزودي خدمات مختلفين.

هنا ستعرفون القنوات التي تبث مباريات باير ليفركوزن.

باير ليفركوزن، جميع المعلومات حول البث في لمحة سريعة: من يعرض/يبث مباريات B04 مباشرة على التلفزيون وعبر البث المباشر؟

مشاهدة باير ليفركوزن في الدوري الألماني ودوري أبطال أوروبا وكأس ألمانيا مباشرة على التلفزيون والبث المباشر

في الدوري الألماني، تتقاسم قناتا Sky وDAZN بث المباريات هذا الموسم. يمكنكم مشاهدة مباريات يوم الجمعة وجميع المباريات الفردية يوم السبت حصريًا على قناة Sky.

يمكنكم العثور على البث المباشر للقناة التلفزيونية المدفوعة على WOW وفي تطبيق SkyGo.

تُعرض مباريات الدوري الألماني هذا الموسم على قناة DAZN في شكل بث مشترك. في أيام السبت وأثناء الأسابيع التي تتخللها مباريات الدوري الإنجليزي، يمكنكم مشاهدة المباريات بشكل متزامن على قناة DAZN المخصصة للدوري الألماني. علاوة على ذلك، تبث القناة المدفوعة المباريات يوم الأحد بشكل مباشر وحصري عبر التلفزيون والبث المباشر عبر الإنترنت. تعرض DAZN مباريات الدوري الألماني عبر البث المباشر على موقعها الإلكتروني أو من خلال تطبيق DAZN.

يمكن أيضًا مشاهدة الدوري الألماني هذا الموسم على التلفزيون المجاني. تعرض قناة Sat.1 المباريات في مواعيد محددة، على سبيل المثال عند افتتاح كل من الذهاب والإياب أو في آخر مباراة يوم الجمعة قبل العطلة الشتوية. بعد استحواذ Sky، أصبحت قناة RTL مسؤولة أيضًا عن بعض البث المباشر لمباريات الدوري الألماني على التلفزيون المجاني.

في دوري أبطال أوروبا، يمكنكم مشاهدة مباريات باير ليفركوزن مباشرةً على DAZN بشكل أساسي. حيث يمكنكم مشاهدة 186 مباراة من أصل 203 مباراة مباشرةً هناك، سواء كمباريات فردية أو ضمن البث الجماعي.

بالإضافة إلى ذلك، تبث Amazon Prime Video مباريات دوري أبطال أوروبا عبر البث المباشر. كل يوم ثلاثاء، يمكنكم مشاهدة مباراة مختارة من المباريات الكبرى مباشرة وحصريًا.

إذا وصل باير ليفركوزن إلى نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، فسيتم بث المباراة مباشرة وبالكامل على التلفزيون المجاني. وسيتم عرض المباراة على قناة ZDF.

تقوم قناة Sky ببث جميع مباريات كأس الاتحاد الألماني لكرة القدم هذا الموسم مباشرة وبالكامل على التلفزيون المدفوع وعبر البث المباشر. بالإضافة إلى ذلك، يتم عرض مباريات مختارة في كل جولة من جولات الكأس على التلفزيون المجاني.

تتولى قناتا ARD و ZDF مسؤولية البث المجاني لكأس DFB على التلفزيون.

تتابع SPOX مباريات مختارة لباير ليفركوزن من أجلكم عبر التغطية الحية. يمكنكم العثور على التغطية الحية لمباريات B04 على صفحتنا الرئيسية. من هنا.

