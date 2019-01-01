كيميتش: تير شتيجن لم يهاجم نوير

لاعب بايرين ميونيخ يعتقد أن زميله نوير هو الحارس الأول لألمانيا برغم من مستوى تير شتيجن

فيسبوك تويتر بلال محمد

يرى جوشوا كيميتش، لاعب بايرن ميونيخ الألماني، أن مارك تير شتيجن لم يهاجم نوير في تصريحاته القديمة.

وأبدى تير شتيجن، غضبه من عدم مشاركته مع المنتخب الألماني، خلال التوقف الدولي الأخير أمام هولندا وأيرلندا الشمالية.

وقال كيميتش في تصريحات صحفية: "ما قاله تير شتيجن لم يكن شيئاً، ولم يهاجم نوير أو أي شخص، لقد قال فقط إنه يشعر بخيبة آمل".

وواصل: "بالطبع نستطيع تفهم ما يقول، لقد كان متألقاً طوال تلك السنوات ويريد المشاركة".

لوف يعلق على أزمة نوير وتير شتيجن

وتابع: "المنتخب الألماني قدم الدعم لنوير في مرحلة صعبة، وبعد إصابته القوية كان الحارس الأساسي في كأس العالم الأخير".

وأتم تصريحاته قائلاً: "لا شك أن نوير بالنسبة لي هو الحارس الأول في ألمانيا، بالرغم من المستويات الرائعة التي يقدمها تير شتيجن في السنوات الأخيرة".