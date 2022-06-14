بايرن يعقد مهمة برشلونة .. طلب غير منطقي للتخلي عن ليفاندوفسكي

بايرن ميونخ حدد بالفعل السعر الذي يريده للتخلي عن روبرت ليفاندوفسكي لصالح برشلونة.

يواصل البولندي روبرت ليفاندوفسكي الضغط على نادي بايرن ميونخ الألماني، من أجل الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية، رغم إصرار النادي البافاري على عدم رغبته في بيعه.

عقد ليفاندوفسكي مع بايرن ميونخ ينتهي في صيف 2023، وأكد البولندي الدولي في أكثر من مناسبة أنه لا ينوي تجديد عقده ويريد المغادرة في الصيف الحالي.

وأظهر نادي برشلونة الإسباني اهتمامًا جادًا بالتعاقد مع قائد منتخب بولندا، حيث يُعتقد أن "البلوجرانا" توصل بالفعل إلى اتفاق شخصي مع أفضل لاعب في العالم.

وبينما تم ترتيب الأمور بين برشلونة وليفاندوفسكي، فإن تمسك بايرن ميونخ بالنجم البولندي يعد عقبة رئيسية في سعي النادي الكتالوني للتعاقد مع المهاجم.

ما هو طلب بايرن ميونخ؟

حسب تقرير جديد من محطة "راديو كتالونيا" الإذاعية، فإن بايرن ميونخ ربما أصبح على استعداد لفكرة الانفصال عن ليفاندوفسكي.

وكشف التقرير أن بايرن ميونخ سيسمح برحيل ليفاندوفسكي مقابل الحصول على 50 مليون يورو.

لكن طلب بايرن ميونخ المالي لا يتوقف عند ذلك الحد، حيث يريد النادي البافاري أن يحصل على قيمة الصفقة بالكامل على دفعة واحدة.

وتأتي حقيقة أن بايرن ميونخ قد اقترب من التعاقد مع السنغالي ساديو ماني نجم ليفربول الإنجليزي لتلعب دورًا في تخفيف موقفهم.

هل يتمكن برشلونة من تلبية شرط بايرن ميونخ؟

وضع برشلونة المالي ليس الأفضل في الوقت الحالي، وقد ينتظر ليفاندوفسكي بعض الوقت قبل أن يكمل النادي الكتالوني بيع بعض لاعبيه لجمع المال.

ويحاول مجلس إدارة برشلونة بقيادة جوان لابورتا البحث عن بعض الدعم الاقتصادي، وربما قد يضطر إلى بيع بعض أصول النادي من أجل توفير السيولة المالية اللازمة للتحرك في سوق الانتقالات.

ما هي الأندية المهتمة بالحصول على ليفاندوفسكي؟

مع رغبة ليفاندوفسكي في الرحيل عن بايرن ميونخ خلال الصيف الحالي، فإن الهداف البولندي يجذب بالفعل أنظار عدد من الأندية الأوروبية الكبرى.

وإلى جانب برشلونة، فقد أظهرت عدد من أندية الدوري الإنجليزي، وعلى رأسها تشيلسي ومانشستر يونايتد، اهتمامًا بضم قائد منتخب بولندا.

كما لا يمكن استبعاد باريس سان جيرمان الفرنسي من السباق، رغم امتلاكه خط هجوم يضم الثلاثي، كيليان مبابي وليونيل ميسي ونيمار.

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