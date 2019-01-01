بايرن يزيد الغموض حول اسم مدربه القادم

حسن صالح حميديتش يرفض التعليق على ارتباط مورينيو وفينجر ببايرن ميونيخ

رفض المدير الرياضي لبايرن ميونيخ حسن صالح حميديتش التعليق على الشائعات التي تحدثت عن ارتباط فينجر ومورينيو بتدريب الفريق البافاري.

ويلعب بايرن ميونيخ مساء الليلة أمام أولمبياكوس اليوناني ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وقبل المباراة، لم يبدِ حسن صالح حميديتش أية مؤشرات حول اسم مدرب الفريق المستقبلي مؤكدًا أن الأمر ما زال قيد الدراسة بالنسبة للإدارة.

وأضاف: "نحاول اتخاذ القرار الصحيح، سنأخذ وقتنا حتى نكون مستعدين، سنرى ونفكر بشكل أكثر دقة من أجل الوصول إلى القرار الصائب"

وتابع: "نريد إيجاد حل يناسب فريقنا، لن نعلق على الشائعات أو نناقش الأسماء علنًا، سنتحدث في الغرف المغلقة ثم نتوصل إلى القرار الذي سيتم الاتفاق عليه"

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يذكر أن بايرن ميونيخ قد أعلن إقالة مدربه الكرواتي نيكو كوفاتش الأسبوع الماضي عقب هزيمة الفريق بخمسة أهداف لهدف واحد أمام فرانكفورت.