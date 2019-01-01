بايرن ميونيخ يواجه ليفركوزن بدون نوير

حارس البافاري تعرض لإصابة في يده..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

يغيب مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونيخ عن مواجهة الفريق في البوندسليجا ضد باير ليفركوزن يوم السبت.

جاء ذلك بعد أن كشف النادي عن تعرضه لإصابة في يده اليمنى خلال التدريبات.

بذلك تأكد بقاء اللاعب في ميونيخ وعدم سفره مع الفريق، إلا أنه لم يتم الكشف بعد عن مدى خطورة الإصابة.

وتعرض نوير حارس مرمى شالكه السابق لـ3 إصابات في القدم، آخرها ما أبعدته طوال الموسم الماضي حتى عاد في كأس العالم 2018، الذي شهد خروج حامل اللقب الألماني من الدور الأول.

يذكر أن تلك الإصابة هي إصابة نوير الأولى في اليد، وسيحل سفين أولريتش بديلاً له.