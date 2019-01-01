بايرن ميونيخ يكشف إصابة ألابا
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أعلن بايرن ميونيخ الألماني عن طبيعة إصابة ظهيره النمساوي ديفيد ألابا، التي تعرض لها يوم الثلاثاء الماضي.
جاء ذلك في مباراة البافاري ضد توتنهام هوتسبر التي انتهت بفوز الأول 7-2، في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.
واضطر ألابا للخروج مستبدلاً، قبل أن يخضع لفحص جديد على يد هانس فايلهيلم مولر طبيب النادي.
وكشفت تلك الفحوصات عن إصابة الظهير النمساوي بكسر شعري في الضلع.
يذكر أن بايرن يتصدر الدوري الألماني بـ14 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن الخماسي لايبزيج وفرايبورج وشالكه وبوروسيا مونشنجلادباخ وباير ليفركوزن.