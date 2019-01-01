بايرن ميونيخ يعلن إعارة موهبته إلى الدرجة الثانية

فرانك إيفينا ينتقل إلى هولشتاين..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أعلن بايرن ميونيخ الألماني عن إعارة لاعبه الشاب فرانك إيفينا إلى صفوف هولشتاين كايل.

جاء ذلك لمدة عام ونصف، يلعب خلالهم إيفينا مع الفريق الذي يلعب في الدرجة الثانية الألمانية. اختيارات المحررين حوار جول - بوركيلمانز : الأردن تريد أن تكون "كرواتيا" القارة في كأس آسيا

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وبذلك يتبع إيفينا البالغ من العمر 18 عاماً، مدربه السابق تيم وولتر.

وقال حسن صاليحميدزيتش المدير الرياضي لبايرن:"فرانك أتى إلينا يطلب الانتقال إلى هولشتاين لخوض التحدي هناك، ولذلك وافقنا بعد أخذ كل العوامل الرياضية في الاعتبار".

وكان اللاعب الواعد قد حظي ببدايته في البوندسليجا في المباراة التي شهدت الفوز على أينتراخت فرانكفورت برباعية مقابل هدف وحيد.