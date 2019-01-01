بايرن ميونيخ يسعى لتوجيه ضربة ثنائية لمانشستر سيتي

محاولة للانقضاض على هدف بيب جوارديولا

يواصل نادي بايرن ميونيخ الألماني، نشاطه الملحوظ من أجل التعاقد مع لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

بايرن حصل مؤخراً على لقب الدوري من أنياب دورتموند، ويسعى لتدعيم صفوف لمواصلة السيطرة المحلية، وتعزيز حظوظه في أوروبا.

صحيفة "كيكر" الألمانية، أكدت إصرار البافاري على التعاقد مع ليروى سانيه جناح مانشستر سيتي هذا الصيف.

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وأوضحت أن إدارة بايرن أجرت العديد من المفاوضات مع اللاعب وعائلته خلال الأيام القليلة الماضية.

سانيه يرحب كثيراً بالخطوة، ويعتبر بايرن هو الفريق الوحيد الذي يريد الانتقال له لو رحل عن مانشستر سيتي.

وعلى الجانب الآخر يبقى يزداد موقف سيتي صعوبة، مع انتهاء عقد سانيه في يونيو 2021 وعدم تجديده حتى الآن.

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ويطمح بايرن أيضاً في الانقضاض على رودري لاعب وسط أتلتيكو مدريد المرشح للانتقال لسيتي.

بيب جوارديولا المدير الفني للفريق الإنجليزي، يرى رودري البديل المناسب للاعب الوسط البرازيلي فيرناندينيو.

ومع ذلك يطمح بايرن في دفع 60 مليون جنيه إسترليني لأتلتيكو، من أجل خطف الصفقة والفوز بسباق التعاقد معه.