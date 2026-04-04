بايرن ميونيخ يحقق عودة غير مسبوقة في فترة زمنية غريبة

حقق بايرن ميونيخ بعد ظهر السبت فوزًا مثيرًا على أرض فريق فرايبورغ. تمكن فريق فينسنت كومباني من العودة من تأخره بنتيجة 2-0، ليحسم المباراة بنتيجة 2-3 في الوقت المحتسب بدل الضائع. سجل توم بيشوف هدفين ولينارت كارل هدفًا واحدًا، ليمنحوا بايرن النقاط الثلاث.

بدأ بايرن المباراة في وضع صعب، حيث غاب هاري كين بسبب الإصابة، بينما كان بديله المعتاد نيكولاس جاكسون موقوفاً. وبسبب ذلك، حصل سيرج غنابري على فرصة اللعب في مركز الهجوم.

في الشوط الأول، سيطر بايرن على الكرة، لكن فرايبورغ هو الذي صنع الفرص الأكبر. شكل لوكاس هولر ونيكلاس بيست تهديداً عدة مرات، لكن الحارس مانويل نوير أنقذ فريقه بفضل تصديات رائعة. من ناحية أخرى، لم يصنع بايرن فرصاً حقيقية إلا قبل نهاية الشوط الأول مباشرة، دون نتيجة.

وهكذا دخل الفريقان الاستراحة بنتيجة 0-0، رغم أن ذلك بدا بمثابة حظ سعيد للزوار. لعب فرايبورغ بحيوية وشجاعة كبيرة ووضع بايرن تحت الضغط المستمر. واجه فريق كومباني صعوبة في اختراق الدفاع المتماسك.

مباشرة بعد الاستراحة، سجل فرايبورغ الهدف. حصل يوهان مانزامبي على الكرة بعد استخلاص مبكر وأطلق تسديدة قوية من مسافة بعيدة: 1-0. لم يكن لدى نوير أي فرصة أمام التسديدة التي اختفت في الزاوية.

ظل فرايبورغ بعد ذلك الفريق الأكثر خطورة وكاد يسجل الهدف الثاني عن طريق هولر. حاول بايرن ميونيخ قلب الموازين بإجراء عدة تبديلات، بما في ذلك دخول جمال موسيالا ومايكل أوليسي. حصل أوليسي أيضًا على فرصة كبيرة، لكنه سدد الكرة من مسافة قريبة بجوار المرمى.

وفي منتصف الشوط الثاني، سجل الهدف الثاني. من ركلة ركنية نفذها بيستي، وصلت الكرة عبر نوير إلى هولر، الذي سددها من مسافة قريبة، مع انحراف طفيف عبر كيم.

في الدقائق الأخيرة، انقلبت الأمور رأساً على عقب. عاد بايرن أولاً إلى النتيجة 2-1 بفضل تسديدة بعيدة المدى من توم بيشوف، ثم سجل نفس لاعب الوسط هدف التعادل 2-2 في الوقت المحتسب بدل الضائع بعد ركلة ركنية قصيرة.

وفي وقت متأخر من الوقت المحتسب بدل الضائع، سجل بايرن هدف الفوز: تلقى ألفونسو ديفيز تمريرة على خط المرمى وأرسل كرة أرضية، فسددها النجم الصاعد لينارت كارل من مسافة قريبة ليحدد النتيجة النهائية 2-3.

سُجل هذا الهدف في الدقيقة 90+9، في حين أن الحكم دانيال سيبرت كان قد أضاف في البداية ثماني دقائق إضافية على الأقل. كان فرايبورغ غاضبًا واشتكى بشكل جماعي إلى الحكم، لكن طلبه قوبل بالرفض: وبفضل النقاط الثلاث، يظل بايرن في صدارة الدوري الألماني دون منافس.