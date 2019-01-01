بايرن ميونيخ يُحسن عرضه من أجل هودسون أودوي

هل يندم تشيلسي على الاقتراب من رحيل موهبته الشابه؟

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

زاد بايرن ميونيخ الألماني من قيمة عرضه لتشيلسي الإنجليزي من أجل ضم، الإنجليزي الشباب كالوم هدسون أودوي.

ويتصدر العملاق البافاري قائمة الأندية الراغبة في الحصول على خدمات اللاعب البالغ 18 عامًا، حيث بدأ محاولاته منذ ديسمبر الماضي، مستغلاً عدم تجديد اللاعب لتعاقده.

وقدم تشيلسي عرضًا لخمس مواسم لتجديد عقد لاعبه، لكنه لم يوقع كونه لم يحظى بالفرصة الحقيقية تحت قيادة الإيطالي ماوريسيو ساري.

ويرى بايرن ميونيخ، قدرة اللاعب على المشاركة كجناح وأن يكون أساسياً عقب رحيل فرانك ريبيري وأريين روبن من صفوف الفريق بنهاية الموسم.

ويتفوق البافاري على يوفنتوس، ريال مدريد، بوروسيا دورتموند، بتقديم عرضًا بقيمة 30 مليون جنية أسترليني.

ربما يكون هذا الموسم هو الأخير لصلاح في آنفيلد 👀 pic.twitter.com/NJdy4D3ZA9 — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 3, 2019

وكان ساري قد تحدث عن لاعبه عقب مباراة كريستال بالاس: "اعتقد أنه لاعب جيد جدًا، مستقبل كبير والآن يحتاج للتطور، أنه لاعب رائع بالكرة، ويحتاج للتحسن عندما لا يمتلك الكرة".

وواصل مدرب نابولي السابق عن موهبة البلوز: "كجناح، عليه أن يطور الجانب الدفاعي، ولديه مستقبل لأن يكون لاعبًا مهمًا، ليس فقط بالكرة الإنجليزية بل الأوروبية، اعتقد أنه ليس من السهل أن يشارك في الوقت الحالي بهذا المستوى، وأن يأتي لاعب من أكاديمية النادي ليكون جاهزًا للعب، لا يوجد هذا في أوروبا".

"يمكنكما أن تكونا البدلاء الخارقين.. مثلي تمامًا" 🗨️



لوكاكو وسانشيز لعبا بروح مدربهما بالأمس 🔴



(🎨🖌️: @omomani ) pic.twitter.com/8433RS6M3M — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 3, 2019

وانهى: "أحياناً يتواجد لاعب، 2 في برشلونة من الإكاديمية، 2 في ريال مدريد، لكن لا يوجد الأمر ذاته في يوفنتوس وباريس سان جيرمان، ليس سهلاً، اعتقد أننا محظوظون بتواجد إمبادو وكريستنسين، وكذلك أودوي، نحن محظوظون كون الأكاديمية تخرج أسماء جيدة".

اللاعب البالغ 18 عامًأ يلعب كجناح وشارك الموسم الحالي في 6 مباريات وسجل هدفًا وحيدًا جاء في الدوري الأوروبي.