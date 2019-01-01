بايرن ميونيخ يجدد اهتمامه بكالوم هودسون

البافاري يفكر في معاودة محاولة الحصول على هودسون

فيسبوك تويتر محمد عماد

اعترف كارل هاينز رومينيجيه رئيس نادي بايرن ميونيخ بأنه سيواصل محاولة السعي للتعاقد مع لاعب فريق تشيلسي كالوم خودسون أودي، وذلك رغم فشل التعاقد معه في ميركاتو الشتاء المنصرم.

اللاعب البالغ من العُمر 18 عامًا كان قد ارتبط اسمه بالانتقال لبايرن ميونيخ في يناير، قبل أن يقرر النادي اللندني الإبقاء على اللاعب داخل قلعة ستامفورد بريدج.

على الرغم من ذلك فإن رومينيجيه أكد على مواصلة سعي بايرن ميونيخ لخطف توقيع اللاعب الشاب، الذي يتبقى على نهاية عقده مع تشيلسي 18 شهرًا.

وقال رومينيجيه في تصريحاته التي نقلتها صحيفة ميرور الإنجليزية: "نرغب في جلب أفضل اللاعبين لفريق بايرن ميونيخ، والجميع هنا مقتنع بكالوم، وسنواصل السعي للتعاقد معه".

يشار إلى أن هودسون كان قد بدأ مع تشيلسي في أربع مباريات هذا الموسم، وشارك كبديل في ست مباريات في الموسم الحالي".