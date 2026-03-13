Atalanta BC v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First Leg

بايرن ميونيخ وأوليس وكيميش قيد التحقيق من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) بسبب البطاقات الصفراء التي حصلوا عليها في مباراة أتالانتا

خضع لاعبا بايرن ميونيخ، مايكل أوليسي وجوشوا كيميش، للتحقيق بسبب البطاقات الصفراء التي حصلاعليها في المباراة التي خاضها الفريق ضد أتالانتا يوم الثلاثاء الماضي، والتي انتهت بفوزه بنتيجة 6-1 في بيرغامو، في مباراة الذهاب من دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.


القرار - تقوم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) بتحليل التصرفات التي تورط فيها اللاعبان وأدت إلى إنذارهما: تلقى الفرنسي بطاقة صفراء لتأخيره تنفيذ ركلة ركنية، عندما كانت النتيجة 6-0، بينما تلقى الألماني بطاقة صفراء لاستغراقه أكثر من 45 ثانية لتنفيذ ركلة حرة، في نصف ملعبه، في الدقيقة 82. وكلاهما محذر، وسيغيبان عن مباراة الإياب في موناكو: ومن المحتمل أنهما، نظراً لانتهاء الأمر عملياً مع مباراة نيو بالانس أرينا، قررا استنفاد البطاقات عمداً للخروج من حالة التحذير استعداداً لربع النهائي.

