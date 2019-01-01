بيريشيتش يماطل في قبول عرض بايرن ميونيخ

حيرة كبيرة لدى الدولي الكرواتي

يشعر الجناح الكرواتي إيفان بيريشيتش، بحالة كبيرة من التردد، تجاه فكرة رحيله عن إنتر وانضمامه لبايرن ميونيخ هذا الصيف.

بايرن يبحث عن تدعيم جديد في مركز الجناح، بعد إصابة ليروى ساني لاعب مانشستر سيتي هدف النادي الأول.

شبكة "سكاي سبورتس" الإيطالية أكدت تقدم بايرن بعرض لاستعارة بيريشيتش لمدة موسم واحد.

صاحب الـ30 عاماً ليس من ضمن حسابات المدرب أنطونيو كونتي للموسم الجديد، لذلك الرحيل هو الخيار الأنسب له.

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ومع ذلك لا يفضل الكرواتي الانتقال على سبيل الإعارة، ويريد المزيد من الاستقرار بخصوص مستقبله.

اللاعب مرتبط بعقد مع إنتر حتى 2022، ولا يرغب في الدخول بنفس الدوامة الموسم القادم بعد عودته من بايرن.

وعلى جانب آخر قد تبدو الفكرة مغرية له، نظراً للخبرة التي يتمتع بها بالدوري الألماني خلال لعبه مع فريقه السابق بوروسيا دورتموند.