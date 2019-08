روبرت ليفاندوفيسكي - الهداف الأفضل للجولات الافتتاحية بالدوري الألماني

واصل المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفيسكي، تحطيمه للأرقام القياسية مع بايرن ميونيخ في بطولة الدوري الألماني.

ليفاندوفيسكي نجح في افتتاح التسجيل لبايرن أمام هيرتابرلين، في إطار الجولة الأولى من عمر البوندسليجا.

ويعتبر بذلك نجم البافاري هو أول لاعب يسجل في الجولة الافتتاحية بآخر خمس نسخ من البطولة.

🔥🙅‍♂️🇵🇱



