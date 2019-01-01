الدوري الألماني الدرجة الأولى - بوندسليجا

روبرت ليفاندوفيسكي - الهداف الأفضل للجولات الافتتاحية بالدوري الألماني

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رقم قياسي جديد للمهاجم البولندي مع بايرن ميونيخ
بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

واصل المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفيسكي، تحطيمه للأرقام القياسية مع بايرن ميونيخ في بطولة الدوري الألماني.

ليفاندوفيسكي نجح في افتتاح التسجيل لبايرن أمام هيرتابرلين، في إطار الجولة الأولى من عمر البوندسليجا.

ويعتبر بذلك نجم البافاري هو أول لاعب يسجل في الجولة الافتتاحية بآخر خمس نسخ من البطولة.

وأحرز ليفاندوفيسكي في شباك هامبورج بالجولة الأولى لموسم 2015/2016، وأمام فيردربريمن بالموسم التالي ثم أمام بايرليفركوزن بالنسخة اللاحقة.

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وفي موسم 2018/2019 نجح ليفا في هز شباك هوفنهايم، وصولاً للجولة الحالية أمام هيرتابرلين ليواصل رقمه المبهر.

يذكر أن صاحب الـ30 عاماً تمكن بهذا الهدف من الوصول للرقم 193 في 245 مباراة لعبها مع بايرن بجميع البطولات.

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