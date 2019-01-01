بايرن ميونيخ يحاول إفساد صفقة كانسيلو على مانشستر سيتي

يوفنتوس يحاول الحصول على دانيلو بصفقة تبادلية

دخل نادي بايرن ميونيخ الألماني، في مفاوضات جدية مع نظيره الإيطالي يوفنتوس من أجل التعاقد مع مدافعه جواو كانسيلو.

مانشستر سيتي يبدو النادي الأكثر اهتماماً بالتعاقد مع الظهير البرتغالي، ولكنه يواجه مشكلة في التوصل لاتفاق حول سعره.

تقارير صحفية أكدت أن يوفي يريد الحصول على دانيلو مدافع سيتي كصفقة تبادلية من أجل تخفيض المبلغ.

وفي حالة عدم ترحيب النادي الإنجليزي بتلك الفكرة، يبقى تقييم كانسيلو بـ60 مليون يورو.

حدث في مثل هذا اليوم 1986 بملعب الأزتيكا.. مارادونا يحمل كأس العالم بعد فوز منتخب الأرجنتين على ألمانيا في نهائي المونديال 🏆 pic.twitter.com/1xbRMSAqDK — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 29, 2019

صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية، أكدت رغبة بايرن في استغلال هذا المووقف للانقضاض على الصفقة.

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ومن المتوقع أن يقدم النادي الألماني لعرض رسمي، مقارب لمطالب يوفنتوس من أجل ضم كانسيلو.