بايرن ميونيخ الأكثر تسجيلًا بالرأس في الدوري الألماني

واصل بايرن ميونيخ التحليق في صدارة أكثر الفرق تسجيلًا للأهداف على مستوى الضربات الرأسية في الدوري الألماني لهذا الموسم.

وحسم بايرن ميونيخ مواجهته أمام هيرتا برلين بهدف مقابل لا شيء، في المباراة التي استضافها أليانز أرينا ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من البونسليجا.

11 - @FCBayernEN score their 11th headed goal in #Bundesliga this season - a league high. Flying. #FCBBSC pic.twitter.com/QOVuitZNgv