"مدافع تستخدمه كصانع ألعاب؟" .. هجوم مُبطن وسخرية لكلوب من فينسنت كومباني بسبب نجم منتخب ألمانيا!

حضر يورجن كلوب إلى شارع سابينر شتراسه في نهاية الأسبوع الأولى من البوندسليجا بعد فوز بايرن ميونخ على شتوتجارت بنتيجة 5-1.

ووفقًا لصحيفة Sport Bild، أجرى بعد ذلك محادثات مفصّلة مع فينسنت كومباني مدرب الفريق البافاري في مكتبه.

وكان أحد أبرز المواضيع مسألة تكتيكية جوهرية. ففي بايرن ميونخ، يعتمد كومباني على الرقابة الرجل لرجل، بينما يخطط كلوب لاعتماد الرقابة المنطقية مع المنتخب الوطني الألماني، تمامًا كما فعل في أنديته السابقة. وباستخدام لوحة تكتيكية مغناطيسية، شرح كومباني نظامه لكلوب وأظهر أنه، خلال مجريات المباراة، لا توجد في الواقع فروق كثيرة بين المنهجين.

كما ناقش الثنائي لاعبين بعينهم خلال اللقاء. وبشأن ناثانيال براون، يُقال إن كلوب وجّه مزحة لاذعة صغيرة إلى كومباني. وبحسب التقرير، قال المدير الفني لألمانيا مازحًا: «الآن أصبح لدينا أخيرًا ظهير أيسر ألماني مجددًا، ثم تشركه أنت كصانع ألعاب».

ناثانيال براون عاد مؤخرًا للعب في مركز الظهير الأيسر مع بايرن ميونخ

ترك براون انطباعًا جيدًا في مركز الظهير الأيسر خلال مبارياته الأولى مع المنتخب الوطني. لكن نظرًا لقلة الخيارات الهجومية، استخدم كومباني اللاعب متعدد المراكز البالغ من العمر 23 عامًا، القادم حديثًا من آينتراخت فرانكفورت، في مركز الوسط المهاجم في بداية الموسم مع بايرن ميونخ.

ويُقال إن كومباني تقبّل المزحة بروح طيبة ووعد باستخدام براون مجددًا في المستقبل في مركزه الطبيعي كظهير أيسر.

وهذا بالضبط ما حدث في المباريات التي تلت ذلك، وإن كان ذلك على الأرجح ليس بسبب مطلب كلوب بقدر ما هو بسبب استعادة صانعي الألعاب المحتملين الآخرين لبايرن ميونخ، جمال موسيالا وإسماعيل صيباري وسيرج جنابري، لجاهزيتهم البدنية. وفي مركز الظهير الأيسر، ينافس براون على المركز مع ألفونسو ديفيس الذي استعاد مستواه.

كما أجرى كلوب محادثات مفصّلة في ميونخ ليس مع كومباني فحسب، بل مع يوشوا كيميش أيضًا. وخلال ذلك الحديث، يُقال إن المدير الفني لألمانيا طمأن اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا بأنه سيبقى قائدًا في الوقت الراهن وأنه يُخطط له في مركز الوسط.