بايرن ميونخ يلجأ لخطة ليفاندوفسكي لضم فيرنر

فيرنر قد يرحل عن لايبزيج متجهًا لبايرن ميونخ مجانًا بعد انتهاء عقده

قرر نادي بايرن ميونخ اتباع الاستراتيجية ذاتها التي استخدمها لضم روبرت ليفاندوفسكي من بروسيا دورتموند مع تيمو فيرنر، مهاجم لايبزيج.

البافاري تعقد مع ليفاندوفسكي بالمجان في 2014 وذلك بعد انتهاء فترة التعاقد مع دورتموند.

وقال أوليفير مينزلاف، المدير التنفيذي لفريق لايبزيج، في تصريحات لصحيفة "كيكر" الألمانية: "بالطبع لا نود أن ننتظر حتى يدخل فيرنر عامة الأخير في عقده مع الفريق، ونحاول التفاوض مع اللاعب للتمديد".

وتابع: "عقد فيرنر ينتهي في 30 يونيو 2020 وبعدها سوف يصبح حرًا للرحيل، ولكني أتمنى أن نستطيع منحه عقدًا جديدًا قبل هذا اليوم".

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الصحيفة الألمانية أكدت أنّ فيرنر لم يوافق على عروض التجديد مع لايبزيج ومن المتوقع أن يرحل في 2020 بالمجان وينضم إلى بايرن ميونخ.

وقد تضطر إدارة لايبزيج أن تتخلى عن اللاعب في الصيف المقبل لأجل الحصول على مقابل مادي خوفًا من رحيله مجانًا.

جدير بالذكر أنّ بايرن ميونخ قام بالعديد من الصفقات المجانية وتمكن من ضم لاعبين على أعلى مستوى.