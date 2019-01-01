بايرن ميونخ يقرر الاستغناء عن خدمات خاميس

الكولومبي سيعود إلى ريال مدريد

فيسبوك تويتر هيثم محمد

تحدثت تقارير إسبانية عن عودة الكولومبي خاميس رودريجيز إلى صفوف ريال مدريد من جديد بعد قرار بايرن ميونخ بعدم التعاقد النهائي معه مع انتهاء إعارته.

ويلعب رودريجيز على سبيل الإعارة من صفوف الفريق الملكي لمدة موسمين مقابل 15 مليون يورو، ووجود بند بأحقية الشراء.

وقالت "ماركا" إن بايرن قرر عدم تفعيل بند الشراء وسيرسل اللاعب لناديه الأصلي من جديد، دون أن توضح أسباب النادي الألماني.

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ضع تعليقًا مناسبًا على هذه الصورة 💬 pic.twitter.com/3wz0CP3qsf — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 3, 2019

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وأشارت الصحيفة أن اللاعب لا يمانع العودة لصفوف ريال مدريد، ولكن المشكلة تكمن في النادي الإسباني الذي لا يرى له مكاناً في تشكيلته.

وبحسب الصحيفة، فخاميس سيعود ليتم إعادة بيعه من جديد الصيف المقبل في ظل اهتمام عدة فرق بخدماته مثل ليفربول ويوفنتوس.

الجدير بالذكر أن خاميس سبق العمل له مع مدرب ريال مدريد الحالي زين الدين زيدان، ولكن لم يكن يشارك بشكل منتظم بالتشكيلة الأساسية.