بايرن ميونخ يعلن تفوقه على ليفربول وكبار إسبانيا في سباق أوباميكانو

صفقة ضخمة للعملاق البافاري..

أعلن حسن صالح حميديتش، المدير الرياضي لبايرن ميونخ، عن إتمام ناديه الاتفاق مع دايوت أوباميكانو، لاعب لايبزيج، لدعم دفاعات البافاري خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

بطل أوروبا سيدفع 42.5 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي الموجودة في عقد أوباميكانو مع لايبزيج، على أن يمتد التعاقد لمدة خمسة مواسم.

حميديتش في تصريحات لصحيفة بيلد قال في هذا الصدد "يمكننا فعل ذلك، نحن سعداء للغاية به في بايرن ميونخ، لقد أجرينا مناقشات طويلة معه ومع وكيله، كُنّا نعلم أننا نواجه منافسة قوية".

كما أضاف "أوباميكانو هو لاعب شاب يبلغ من العمر 22 عامًا، وقد تطورت صفاته بشكل غير عادي بالفعل، كنت مقتنعًا دائمًا بأنها فكرة جيدة أن نتعاقد معه".

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وأتم "لقد قدمنا له رؤيتنا عن مسيرته في بايرن ميونخ، وخلال الأسبوع الماضي في الدوحة أجريت محادثات أخرى مع جميع المعنيين، في النهاية كان مقتنعًا هو وعائلته ووكيله بأن بايرن هو النادي المناسب. سيلعب معنا الخمس سنوات الكبرى".

التعاقد مع أوباميكانو يأتي في المقام الأول لكي يخلف دافيد ألابا، الذي تأكد رحيله عن بايرن ميونخ بنهاية عقده هذا الصيف بعد عدم الاتفاق على الجانب المادي مع إدارة النادي الألماني.

الجدير بالذكر أن أوباميكانو كان حلمًا لإدارتي ريال مدريد وبرشلونة، كما حاول ليفربول ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وحتى تشيلسي التعاقد معه، إلا أن قراره النهائي صبّ في مصلحة بايرن ميونخ.