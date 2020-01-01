بايرن ميونخ يُعاقب سالزبورج بسداسية وأياكس يُشعل مجموعة ليفربول

نتائج مثيرة..

سحق بايرن ميونخ مضيفه سالزبورج بستة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت بينهما لحساب الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

سالزبورج كانت له الجرأة وتمكن من التقدم على البافاري عن طريق ميرجيم بيريشا في الدقيقة الرابعة، لتشتعل المباراة مبكرًا وسط ضغط قوي من الضيوف للعودة في المباراة.

روبرت ليفاندوفسكي أحرز التعادل في الدقيقة 21، ثم وضع راسموس كريستنسن هدف التقدم للبايرن عن طريق الخطأ في مرماه بالدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الثاني.

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وفي الشوط الثاني عاد سالزبورج للمباراة بإحراز التعادل عبر ماسايا أوكوجاوا في الدقيقة 54، ثم بدأ طوفان بطل أوروبا في الدقيقة 79 بالهدف الثالث عبر جيروم بواتينج تبعه الرابع عبر ليوري ساني في الدقيقة 83.

ليفاندوفسكي عاد وأحرز الهدف الخامس في الدقيقة 88 ثم اختتم لوكاس هيرنانديز في الثواني الأخيرة المباراة بالهدف الثالث ليقضي بذلك على شجاعة النادي النمساوي.

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وفي نفس المجموعة، اكتفى أتلتيكو مدريد بتعادل إيجابي مع لوكوموتيف موسكو بهدفٍ لكل منهما، ليشتعل الصراع على المركز الثاني في المجموعة ويضمن بايرن نظريًا التأهل كمتصدر.

بايرن في المقدمة برصيد 9 نقاط يليه أتلتيكو برصيد 4 نقاط، ويأتي سالزبورج ثالثًا برصيد نقطتين ويتذيل لوكوموتيف الترتيب بنقطة واحدة.

وفي مجموعة أخرى، انتصر أياكس على ميتييلاند الدنماركي بهدفين مقابل هدف، ليصعد بذلك إلى المركز الثاني في المجموعة برصيد 4 نقاط مستغلًا تعثر من يملك نفس الرصيد، أتالانتا، أمام ليفربول بهزيمته الثقيلة بخماسية نظيفة.

وفاز بورتو على مارسيليا بثلاثية نظيفة، ليرتقي إلى المرتبة الثانية برصيد 6 نقاط بفارق ثلاث نقاط عن المتصدر مانشستر سيتي، الذي تغلب على أولمبياكوس بثلاثية نظيفة وجمّد رصيد النادي اليوناني عند النقطة الثالثة.

يذكر أيضًا أن بوروسيا مونشنجلادباخ قد سحق شاختار بستة أهداف نظيفة ليقتنص بذلك صدارة ترتيب مجموعته التي تضم أيضًا ريال مدريد وإنتر، والتي انتهت مبارتهما بفوز الميرينجي بثلاثة أهداف لهدفين.