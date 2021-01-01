بايرن ميونخ يشيد بالبنية التحتية في قطر أثناء كأس العالم للأندية

إشادة ألمانية واسعة من الثنائي هانز فليك ويوشوا كيميش بالبنية التحتية القطرية في تنظيم كأس العالم للأندية.

أشاد هانز فليك المدير الفني لنادي بايرن ميونخ ولاعبه يوشوا كيميش بالبنية التحتية المتطورة في قطر، مع بداية لقاءات فريقه في كأس العالم للأندية أمام الأهلي المصري بطل دوري أبطال إفريقيا في نصف نهائي البطولة العالمية على استاد أحمد بن علي.

وخلال زيارتهما إلى الاستاد قبل المباراة، أبدى كل من المدرب هانز ديتر فليك والنجم يوشوا کیمیش، الذي يحتفل اليوم بعيد ميلاده السادس والعشرين، إعجابهما بالاستاد والأجواء بشكل عام واستعدادات قطر المستضيفة للبطولة

وأعرب فليك عن سعادته باستعدادات قطر لتنظيم البطولة واصفا إياها باحتفالية مدهشة لكرة القدم، وقال: "من الرائع خوض المنافسات على استاد أحمد بن على، ويسرنا أن الترتيبات تمت وفق أعلى المستويات. لقد كان من الضروري القيام بزيارة إلى الاستاد قبل بدء المباراة للتعرف عن قرب على الملعب، وأستطيع القول إن الاستاد مونديالى بامتياز وهو أمر بعث على الراحة والاطمئنان، فقد تم تصميمه وفق أعلى المستويات الجميع يعرف أننا في بايرن ميونخ نرید الفوز في كل مباراة نشارك بها، ونفعل المستحيل للفوز بالألقاب، نريد أن نحصد لقب هذه البطولة ونغادر قطر كأبطال وأضاف مع هذه الاستعدادات وما رأيناه اليوم، يمكننا القول أن بطولة كأس العالم القادمة ستكون استثنائية وستبهرنا"

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وعند الحديث مع لاعب الوسط الدفاعي يوشوا کیميش، أشاد أيضا بالاستاد والمنطقة المحيطة وقال "الاستادات هنا حديثة وجميلة للغاية مثل تلك الموجودة في ألمانيا، وبالتأكيد اللعب على استاد تم افتتاحه مؤخرا يجعلنا نبذل المزيد من الجهد لنصنع التاريخ وتكون أول المتوجين، فكل شیء به رائع، إنه مثال بكل ما تحمله الكلمة من معنى".

وتابع فليك أن الفريق البافاري يضع نصب عينيه خوض منافسة قوية ببذل فيها أقصى ما لديه من جهد في بطولة كأس العالم للأندية وهو مصمم على الفوز بالبطولة للمرة الثانية في مسيرته الكروية، بعد تتويجه بالبطولة لأول مرة في عام 2013 ، وأشار إلى أن فوز بايرن ميونخ يضمن له لقب سادس لألقاب الموسم الماضي.

وأضاف: "لقد شارك الكثير من اللاعبين وأعضاء الطاقم الفني والإداري في بطولة 2013 ولفت انتباههم مدى تميزها من جانب التنظيم رفيع المستوى، والمشاركة فيها تشرفنا، فهي تتيح التنافس مع أفضل الأندية في القارات الست".

يشار إلى أنه في حال فوز بايرن ميونخ في أول مباراة يخوضها ضد الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية سيواجه تايجريس أونال المكسيكي الفائز بدوري أبطال كونكاكاف للمنافسة على لقب البطولة بعد تغلبه على بالميراس البرازيلي.





