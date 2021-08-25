بايرن ميونخ يستغل انتصاره الكاسح في كأس ألمانيا للسخرية من برشلونة!

البافاري لا ينسى..

سقط برشلونة فريسة لبايرن ميونخ مجددًا، حيث أخذ النادي الألماني في السخرية بشدة من العملاق الكتالوني على خلفية مباراته في كأس ألمانيا ضد بريمر بالأدوار التمهيدية.

وتعرض برشلونة لأكبر هزيمة في تاريخه الأوروبي على يد بايرن ميونخ العام الماضي بـ8 أهداف لهدفين في ربع نهائي دوري الأبطال، في مباراة أقيمت بالعاصمة البرتغالية لشبونة.

كارثية النتيجة جعلتها تبقى في الأذهان دائمًا، وبالنسبة لبايرن ميونخ، فكل فرصة ستكون مناسبة للغاية لتذكير برشلونة بهذه النكبة الكبرى في تاريخ ناديهم.

كتيبة المدرب يوليان ناجلسمان التقت مع بريمر اليوم خارج الديار، ونجحت في أن تحقق انتصارًا عريضًا على ذلك النادي القادم من دوريات الهواة بنتيجة 12 هدفًا للا شيء.

وحمل الهدف الثامن لبايرن ميونخ توقيع ليوري ساني، ليُقدم الحساب الرسمي العربي لبطل الدوري الألماني على تويتر على السخرية من برشلونة بكتابته "8.. كم نعشق هذا الرقم".

😍8⃣ كم نعشق هذا الرقم 8️⃣😍#بريمر_بايرن | 0 : 8 | — بايرن ميونخ (@FCBayernAr) August 25, 2021

ولقيت هذه التغريدة رواجًا هائلًا بين المستخدمين في تويتر، وسقط بسببها برشلونة في فخ كبير من سخرية الجماهير البافارية وحتى جماهير منافسيه، ريال مدريد، جراء التذكير بهذه الهزيمة التاريخية.

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مباراة بريمر كانت الرابعة هذا الموسم بشكل رسمي للمدرب ناجلسمان، حيث فاز بايرن ميونخ مرتين (على دورتموند في السوبر وكولن في الدوري) مع تعادله في افتتاح البوندسليجا مع بوروسيا مونشنجلادباخ.

برشلونة من جهته عاش ثورة ضخمة بعد هزيمة البايرن، حيث رحل الرئيس بارتوميو بعدها بأسابيع وأتت الانتخابات بجوان لابورتا، كما قدّم ليونيل ميسي طلبًا للانتقال حينها ثم بقيّ ورحل هذا الصيف مجانًا لباريس سان جيرمان.

أما بايرن ميونخ، فحقق الثلاثية التاريخية في ذلك الموسم، ثم حقق الدوري فقط في الموسم الماضي ورحل بعد ذلك المدرب هانزي فليك ليشرف على تدريب منتخب ألمانيا خلفًا ليواخيم لوف، واستُبدل في أليانز آرينا بناجلسمان.