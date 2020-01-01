بايرن ميونخ يرد على أنباء التعاقد مع مبابي

هل يرحل مبابي؟

رد كارل هانز رومينيجه، مدير بايرن ميونخ، على الأنباء حول وجود إمكانية من طرف النادي الألماني لضم نجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي.

ويملك مبابي عقداً مع الفريق الباريسي حتى 2022، وتدور المفاوضات الآن من أجل تمديده، وسط اهتمام من عديد الأندية الكبرى.

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وقال رومينيجه مع "لو فيجارو": "أحب مبابي وأحب طريقة لعبه، ولكن فكرة انضمامه لبايرن ميونخ مستحيلة".

وأضاف باسماً: "على أية حال ناصر الخليفي صديق مقرب لي ولن أزعجه بشأن هذا الأمر".

وتواترت أنباء حول أن مبابي يشترط على ناديه الحالي توضيح مشروعه الرياضي للسنوات المقبلة قبل الموافقة على تمديد عقده.

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ونجح مبابي مؤخراً في بلوغه هدفه رقم 100 مع بي إس جي، وسجل أيضاً في مرمى لوريان الأربعاء في انتصار الفريق بهدفين نظيفين لحساب الدوري.

وانضم مبابي لصفوف النادي الباريسي من صفوف موناكو مقابل 180 مليون يورو، ثاني أغلى الصفقات في تاريخه بعد نيمار.