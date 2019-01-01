بايرن ميونخ يخطط لتجديد عقد مانويل نوير

عقد الألماني مانويل نوير أصبح من أولويات إدارة بايرن ميونخ في الوقت الحالي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية ألمانية عن وجود رغبة في إدارة نادي بايرن ميونخ لتمديد تعاقد لاعبه مانويل نوير حارس مرمى الفريق.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورتس بيلد" والتي أكدت أن الإدارة قد وضعت تمديد تعاقد نوير ضمن أبرز اهتماماتها في الفترة المقبلة.

ويمتلك اللاعب في الوقت الحالي عقدًا مع بايرن ميونخ لن ينتهي قبل نهاية الموسم المقبل، مما يعني أنه قد يصبح حرًا في التفاوض مع أي نادٍ بيناير بعد القادم.

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وتستهدف إدارة بايرن ميونخ أن يكون العقد الجديد لما بعد صيف ٢٠٢٣ لربط اللاعب بالفريق البافاري لأطول فترة ممكنه.

ويحصل نوير في الوقت الحالي على حوالي سبعة مليون يورو في الموسم بحسب ما ينص عقده الحالي مع بطل الدوري الألماني.

جدير بالذكر أن نوير يملك في رصيده أكثر من ٣٠٠ مباراة لنادي بايرن ميونخ منذ انضمامه لهم في ٢٠١١ وسبعة ألقاب دوري ألمانيا بالإضافة لدوري أبطال أوروبا ٢٠١٣.