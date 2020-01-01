بايرن ميونخ يجد ضالته في باريس سان جيرمان ويحسم مستقبل بواتينج

بايرن ميونخ وجد ضالته في باريس ويحسم مستقبل بواتينج..

ذكرت تقارير صحفية ألمانية، أن بايرن ميونخ وجد ضالته في باريس سان جيرمان ، حيث يرغب النادي البافاري في تعزيز مركز الظهير الأيمن بالتعاقد مع توماس مونييه، لاعب البي إس جي، خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

هانزي فليك، المدير الفني لبايرن ميونخ، أرسل إشارة واضحة لإدارة ناديه قبل أيام بأنه في حاجة لصفقتين على الأقل من أجل إبقاء حظوظ الفريق البافاري في المنافسة على الألقاب هذا الموسم.

صحيفة "سبورت بيلد" الألمانية أشارت إلى وجود اهتمام من جانب بايرن ميونخ بالظهير البلجيكي، صاحب الـ28 عامًا.

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وينتهي عقد مونييه، مع سان جيرمان في الصيف المقبل، وبالتالي لن يكلف خزائن بايرن ميونخ الكثير من المال، إذا ما تحرك العملاق الألماني لضمه في يناير الحالي.

وفي السياق ذاته، رفض بايرن ميونخ التخلي عن خدمات مدافعه جيروم بواتينج، خلال الميركاتو الشتوي نظرًا للإصابات التي يعاني منها الفريق على مستوى الدفاع.

إدارة البايرن، أخبرت بواتينج الذي يحظى باهتمام ميلان و أرسنال ، قبل عطلة أعياد الميلاد، بأن رحيله في يناير غير ممكن.

ويحتل بايرن ميونخ، المركز الثالث، بجدول ترتيب الدوري الألماني، برصيد 33 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن لايبزيج صاحب الصدارة.