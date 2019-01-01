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بايرن ميونخ يبارك صفقة نجم جلطة سراي إلى شتوتجارت

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اللاعب اختار شتوتجارت على البريميرليج بسبب البافاري

هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

أفصحت تقارير صحفية ألمانية أن السبب وراء انتقال المدافع الشاب أوزان كاباك من جلطة سراي إلى شتوتجارت في الأيام المقبلة هو بايرن ميونخ.

وأصدر جلطة سراي بياناً رسمياً ذكر فيه أنه في مفاوضات مع شتوتجارت لانتقال كاباك على الرغم من وجود اهتمام من عدة أندية كبرى في إيطاليا وإنجلترا.

وكشفت "كيكر" أن الصفقة بين شتوتجارت والنادي التركي تتم تحت رعاية بايرن ميونخ من أجل نقل اللاعب له مستقبلاً.

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وأفادت الصحيفة أن سبب تفضيل كاباك لشتوتجارت على أندية البريميرليج وروما ويوفنتوس هو الاتفاق لرحيله لبايرن ميونخ.

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وقال التقرير إن بايرن قام بأمر مماثل عندما تعاقد فيردر بريمين مع سيرجي جنابري وانتقال الجناح الألماني بعدها للبافاري.

ويتوقع أن تتكلف صفقة انتقال كاباك إلى شتوتجارت مبلغاً يقارب 12 مليون يورو، وأن تنتهي رسمياً في الأيام المقبلة.

ويملك كاباك خبرة كبيرة في الدوري التركي ومع المنتخب على الرغم من أنه يبلغ من العمر ثمانية عشر عاماً فقط.

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