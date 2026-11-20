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يرى هاري كين، نجم بايرن ميونخ، الكثير من أسلوب لعبه في كريم بنزيما أسطورة ريال مدريد، وأشاد بقدرات الفائز بالكرة الذهبية عام 2022.

«كريم لاعب مذهل. لطالما كنت معجبًا كبيرًا به»، هكذا صرّح كين لموقع فوت ميركاتو. وبحسب كين، يملك المهاجم البالغ من العمر الآن 38 عامًا «القدرة على التراجع إلى خط الوسط واللعب تقريبًا كلاعب رقم 10، والتحكم في إيقاع اللعب، وفي الوقت نفسه إيجاد اللحظة المثالية للدخول إلى منطقة الجزاء».

ويرى كين الكثير من نفسه في أسلوب لعب النجم الفرنسي، إذ يتراجع هو الآخر بانتظام إلى الخلف للمشاركة في بناء اللعب. وأوضح مهاجم بايرن: «نحن نختلف بعض الشيء في الإمكانات البدنية، لكن حين يتعلق الأمر بالذكاء الكروي والقدرة على إيجاد المساحات المناسبة والرغبة في مساندة زملائنا، فإنني أرى بوضوح الكثير من أوجه التشابه في أسلوب لعبنا».

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وتابع كين أنه وبنزيما «أثبتا معًا أنه ليس عليك التواجد في منطقة الجزاء طوال الوقت لتسجيل الأهداف». وكانت أهدافه الـ61 في 51 مباراة مع بايرن في جميع المسابقات الموسم الماضي «خير مثال» على ذلك.

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كريم بنزيما سجّل أكثر من 350 هدفًا مع ريال مدريد

بنزيما، الذي توّج بالكرة الذهبية عام 2022، سجّل 354 هدفًا في 648 مباراة رسمية مع ريال مدريد بين عامي 2009 و2023، وتوّج بدوري أبطال أوروبا خمس مرات مع النادي الإسباني، إلى جانب ألقاب أخرى. وبعد رحيله عن البرنابيو، انتقل الدولي الفرنسي السابق إلى السعودية، حيث أمضى عامين ونصف العام مع الاتحاد قبل أن ينضم إلى الهلال في مطلع 2026. وقضى نصف عام هناك، وهو بلا نادٍ منذ نهاية أغسطس، فيما تبقى وجهته المقبلة غامضة.

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وسار كين على خطى بنزيما بالتتويج بالكرة الذهبية عام 2026، إذ تسلّم ابن الـ33 عامًا جائزة أفضل لاعب في العالم في نهاية أكتوبر. وقال كين: «بالطبع أود الفوز بالكرة الذهبية مرة أخرى»، لكنه شدد قائلًا: «هناك كثير من اللاعبين الرائعين الآخرين الذين يملكون فرصة أيضًا».

وقد يكون زميله في بايرن مايكل أوليسي، الذي حلّ تاسعًا في تصويت هذا العام، من بين المرشحين في السنوات المقبلة. وقال كين: «مايكل لاعب رائع. نرى كل يوم في التدريبات ما يتمتع به من إمكانات وما يستطيع تقديمه على أرض الملعب». وأضاف أن أوليسي «يملك بلا شك ما يلزم لإعادة الكرة الذهبية إلى ميونخ مرة أخرى. هذا أمر مؤكد».

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هاري كين وبايرن ميونخ: دوري أبطال أوروبا «هدف رئيسي»

سجّل النجم الإنجليزي عشرة أهداف وقدّم عشر تمريرات حاسمة في 15 مباراة حتى الآن هذا الموسم. وإلى جانب تحقيق الثنائية المحلية (لقب الدوري والكأس) للموسم الثاني على التوالي، يضع كين نصب عينيه هدفًا آخر، إذ شدد قائلًا: «دوري أبطال أوروبا هدف رئيسي بالنسبة لي وللفريق».

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وأوضح المهاجم أن بايرن دخل الموسم مقتنعًا بأن هذا «يجب أن يكون عامنا» على الصعيد القاري أيضًا، مضيفًا: «علينا أن نجد تلك النسب المئوية القليلة الإضافية الحاسمة لتجاوز الأدوار، وأن نبذل كل ما في وسعنا للفوز بدوري أبطال أوروبا. هذا هو هدفنا الرئيسي».

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وفي الموسم الماضي، أقصى باريس سان جيرمان، الذي توّج لاحقًا بلقب دوري أبطال أوروبا، كين وزملاءه في نصف نهائي مثير. ويحتل بايرن حاليًا المركز الثالث عشر في مرحلة الدوري برصيد ثماني نقاط من أول أربع مباريات، ويحتاج فريق فينسنت كومباني إلى إنهاء المرحلة ضمن الثمانية الأوائل للتأهل مباشرة إلى دور الستة عشر.

وسيكون الفوز خارج الديار على ليل يوم الأربعاء المقبل بالغ الأهمية، لكن بايرن مرتبط أولًا بالتزامات في البوندسليجا، إذ يحل إف سي كولن ضيفًا على ملعب أليانز أرينا مساء الجمعة في افتتاح الجولة العاشرة.