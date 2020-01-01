الدوري الألماني.. كنز حراسة المرمى على مستوى العالم

عدد جيد من المواهب الألمانية في الفترة الأخيرة بمركز الحراسة

ربما لا تعيش ألمانيا أفضل حالاتها على صعيد المنتخب في الفترة الأخيرة، ولكنها تمتلك ميزة كبيرة عن باقي البلاد الأخرى تكمن في مركز حراسة المرمى.

المعروف للجميع هو مانويل نوير، أحد أفضل الحراس في العصر الحديث، وربما في تاريخ اللعبة، ولكن نجم بايرن ميونخ ليس الحارس المميز الوحيد في الدوري الألماني.

الميزة التي تتمتع بها ألمانيا، مثلت صداعاً ليواكيم لوف مدرب المانشافت، بالاختيار بين نوير، ومارك أندري تير شتيجن حارس برشلونة الذي تخرج من بوروسيا موشنجلادباخ قبل الانتقال لإسبانيا، وذلك بيرند لينو نجم أرسنال المتألق.

بايرن تعاقد مؤخراً مع أليكساندر نوبل من شالكة لينضم لصفوفه بنهاية الموسم الحالي، ليهدد نوير وينافسه على مركزه الأساسي نحو مشكلة جديدة وصداع آخر في رأس لوف.

ألمانيا لا تقتصر على نوير ونوبل وشتيجن فقط، بل هناك العديد من الأسماء التي خرجت ومازالت متواجدة في البوندسليجا..

قائد جلادباخ

الحارس السويسري يان سومير يعتبر من الأبرز في الدوري الألماني منذ سنوات، لكنه يعيش الفترة الأفضل بمسيرته حالياً مع بوروسيا مونشنجلادباخ بعد المستويات المميزة التي ظهر بها.

تألق سومير يعتبر من أهم الأسباب في منافسة جلادباخ على لقب الدوري هذا الموسم، حيث يحتل المركز الثاني بجدول المسابقة بـ35 نقطة، بفارق نقطتين عن لايبزج المتصدر.

سومير اهتزت شباكه 18 مرة فقط هذا الموسم بالدوري، وهو المعدل الأقل من بين أندية المسابقة مقارنة بعدد المباريات التي خاضها بالتساوي مع نوبل.

السويسري ارتبط أكثر من مرة بالانضمام لكبار أوروبا، ومازال يظهر حتى الآن في شائعات الانتقالات، لكنه بكل تأكيد يستحق أكثر من مركز الحارس الثاني في ليفربول أو برشلونة أو مانشستر سيتي.

بطل كولن

رغم كل العروض المغرية التي تلقاها هورن من أجل الرحيل عن كولن، كان أبرزها من أرسنال، إلا أن صاحب الـ26 سنة مازال متمسكاً بفريقه.

الفرصة كانت سانحة أمامه من أجل الرحيل بعد هبوط كولن في موسم 2017/2018، بعدما أظهر قدراته لسنوات في الدوري الألماني.

موهبة هورن كانت واضحة للجميع حيث حافظ على نظافة شباكه لمدة 365 متواصلة في البوندسليجا عام 2014، وبدأ موسمه وقتها بشباك نظيفة 4 مرات.

الحارس الألماني يعاني هذا الموسم متأثراً بحالة فريقه، حيث اهتزت شباكه 32 مرة في 17 مباراة فقط، ليحمل العذر الكافي لإنهاء الولاء الكامل لكولن والرحيل لنادي أكبر لإعادة اكتشاف نفسه.

مفاجأة يونيون برلين

رافال جيكيوفيتش يقدم مستويات مبهرة مع الفريق الصاعد حديثاً للبوندسليجا، والذي يحظى ببداية جيدة جعلته في منتصف الجدول برصيد 20 نقطة بفارق 17 عن المتصدر.

الحارس البولندي يمتاز بسرعة رد الفعل وثقته في التعامل مع الكرات داخل منطقة الجزاء، ليصبح واحداً من أبرز الحراس خلال الموسم الحالي.

المشكلة التي تواجه جيكيوفيتش أن عمره 32 سنة، وهذه المرة الأولى التي يلعب فيها كأساسي بأحد الدوريات الخمس الكبرى، مما يقلص فرصته في الحصول على نفس المكانة بأحد كبار أوروبا.

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الحارس الذي حافظ على نظافة شباكه 4 مرات في 17 مباراة، وتلقت شباكه 24 هدف، ينتهي عقده مع برلين في الصيف، مما يمثل فرصة كبيرة لأحد أندية الوسط في إنجلترا أو إسبانيا لاقتناصه بالمجان.

"نوير الجديد" وصفقه أوليفر كان أسطورة بايرن بأنه صفقة استراتيجية، يمكنها تأمين هذا المركز بالنادي البافاري لسنوات طويلة.

بايرن كافح عدة أشهر من أجل حسم الصفقة، بعد قتال من شالكة للحفاظ على خدمات نوبل بصفوفه، نظراً للعلامات المميزة التي أظهرها خريج أكاديمية باديربورن.

صاحب الـ23 سنة كان الخيار الثالث لشالكة قبل الثنائي رالف فاهرمان ومايكل جسوبرنينج، ولكن بمرور الوقت تفوق عليهما ليصبح أحد نجوم الفريق الموسم الماضي.

نوبل يعيش أفضل حالاته الآن، بالحفاظ على نظافة شباكه 4 مرات في 15 مباراة، حيث اهتزت شباكه 18 مرة فقط، وكل المؤشرات تؤكد ظاهرة جديدة لا تقل عن تير شتيجن ونوير.

عقدة بايرن

الحارس الفنلندي لوكاس هراديكي صاحب الـ30 لفت الأنظار تجاهه هذا الموسم، وبالتحديد خلال مواجهة بايرن ميونخ، التي انتصر بها فريقه بهدفين مقابل هدف.

مستوى مبهر من هراديكي خلال المباراة، حيث قام خلالها بـ10 تصديات ناجحة، ليمنع مرماه من الاهتزاز سوى مرة وحيدة، ليكشف بعدها عن مفاجأة.

نجم ليفركوزن خرج بعد اللقاء ليؤكد أنه لعب بعين واحدة فقط جيدة، نظراً لسقوط العدسة اللاصقة لعينه الأخرى خلال مواجهة البافاري.

هراديكي يمثل عقدة لبايرن حيث فاز في 3 مباريات من آخر 4 مباريات لعبها، منهم في نهائي كأس ألمانيا مع فريقه السابق إنتيراخت فرانكفورت.

العملاق المتألق حافظ على نظافة شباكه 5 مرات في الدوري، بينما اهتزت بـ21 مناسبة، محتفظاً بمكانه ضمن أفضل الحراس في البطولة.