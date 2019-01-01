شالكه يضم هدف ميلان وبايرن ميونخ

صفقة مميزة للرويال بلوز

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أعلن شالكه رسمياً التعاقد مع أوزان كاباك، قلب الدفاع التركي، قادماً من شتوتجارت، بعد منافسة مع ميلان وبايرن ميونخ.

واهتم ميلان وبايرن في الفترة الماضية بالمدافع التركي الشاب، وقيل إن اللاعب يفاضل بينهما لاختيار وجهته المقبلة.

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وأعلن شالكه في بيان رسمي عبر حساباته الالكترونية عن التعاقد مع كاباك صاحب التسعة عشر عاماً.

ويملك كاباك شرطاً جزائياً في عقده مع شتوتجارت بقيمة 15 مليون يورو قام شالكه بتفعيله للحصول على خدماته.

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وكان شتوتجارت قد ضم كاباك الموسم الماضي قادماً من جلطة سراي في صفقة قدرت في حدود 11 مليون يورو.