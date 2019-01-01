مانشستر سيتي يحاول التجديد لساني قبل يناير

لإحباط جميع محاولات بايرن من أجل التعاقد معه

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

يواصل نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، محاولاته لإقناع جناحه الألماني ليروي ساني بالاستمرار مع الفريق ورفض بايرن ميونخ.

ساني كان القضية الأهم لسيتي في سوق الانتقالات الماضي، بعد تقدم بايرن بالعديد من العروض للتعاقد معه.

إصرار سيتي على رفض كل محاولات البافاري، والإصابة القوية التي ستبعد ساني لمدة 7 أشهر، جميعها أمور أفشلت الصفقة.

صحيفة "ستاندارد" البريطانية، أكدت استغلال سيتي للفترة الحالية التي يقضيها ساني بعيداً عن الملاعب، للتفاوض معه من أجل التوقيع على عقد جديد.

العقد الحالي لساني ينتهي في 2021، وهو ما يدفع بايرن للضغط على اللاعب من أجل رفض التجديد، والانضمام لصفوفه في أقرب وقت ممكن.

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ويدخل سيتي في سباق مع الزمن بمستقبل الدولي الألماني، حيث يسعى لحسم الأمور تماماً، قبل عودة بايرن بعرض آخر في يناير المقبل.

يذكر أن العديد من التقارير الصحفية، أكدت عودة ساني للمشاركة مرة أخرى مع مانشستر سيتي في فبراير 2020.