بايرن ميونخ يتراجع عن ضم ماندجوكيتش

مرة أخرى يفشل رحيل الكرواتي عن يوفنتوس

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أفادت تقارير أن بايرن ميونخ تراجع عن التعاقد مع الكرواتي ماريو ماندجوكيتش، مهاجم يوفنتوس، خلال الانتقالات الصيفية.

"سوبر ماريو" لا يدخل في حسابات يوفنتوس بحسب الصحافة الإيطالية، ويحاول بطل الدوري الإيطالي بيعه خلال الميركاتو الحالي.

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وذكرت "بيلد" أن بايرن ميونخ تراجع عن إتمام الصفقة بعد رفضه دفع مبلغ عشرة ملايين يورو التي طلبها يوفنتوس قيمة للصفقة.

وأوضح التقرير أن الصفقة في الوقت الحالي توقفت، وأن السبيل الوحيد لإعادتها مجدداً هو موافقة يوفنتوس على تخفيض طلباته.

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وسبق وفشل انتقال ماندجوكيتش إلى صفوف مانشستر يونايتد في الأسابيع الماضية بعد عدم توصل الكرواتي لاتفاق شخصي مع الفريق الإنجليزي.

وسبق لماندجوكيتش اللعب بقميص الفريق البافاري من 2012 إلى 2014 وحقق الثلاثية في صفوفه.